کد خبر: 1390632
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۶
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش نرخ بیکاری در سال‌جاری/ بیکاری در جمعیت زنان بیشتر از مردان

3 براساس آخرین اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، ۱۵ تا ۲۵ ساله و ۱۸ تا ۳۵ ساله نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته و ۱۹ تا ۲۵ درصد بیشتر شده است.

جوان آنلاین: براساس جدول نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک جنسیت، نقاط شهری و روستایی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده که از این میزان ۷.۵ درصد مرد و ۱۶.۷ درصد زن هستند.

به گزارش ایسنا، در مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۱۴۰۴ نیز نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۳ درصد است.

مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش‌های موجود، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده است که از این میزان ۲۰.۸ درصد مرد و ۳۵.۱ درصد زن هستند.

در بهار سال ۱۴۰۴ نیز نرخ بیکاری این بازه سنی نیز ۱۹.۷ درصد بوده است.

مقایسه بهار سال گذشته با سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.

برای جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال نرخ بیکاری روند افزایشی به خود گرفته است.

در بهار ۱۴۰۵ نرخ بیکاری این جمعیت ۱۷.۵ درصد بوده که از این میزان ۱۴.۶ درصد مرد و ۲۸.۶ درصد زن هستند این در حالی است که نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد بوده است.

مقایسه نرخ بیکاری جمعیت ۱۸تا ۳۵ ساله نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.

برچسب ها: نرخ بیکاری ، مرکز آمار ایران ، جمعیت زنان
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