صدور حکم اعدام برای سه متهم حمله مسلحانه به کلیسایی در اردن

دادگاه امنیت اردن سه متهم به حمله خونین به کلیسایی در استان الکرک در جنوب این کشور را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اردن (پترا)، دادگاه امنیت دولت اردن برای سه متهم به حمله به کلیسایی در استان الکرک در جنوب این کشور که به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر منجر شد، حکم اعدام با چوبه دار صادر کرد.

به گزارش ایرنا، ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه امنیت دولت صبح امروز (یکشنبه) حکم خود را مبنی بر اعدام سه متهم به اجرای عملیات تروریستی در شهرک حمود در الکرک در روز ۲۳ اکتبر گذشته (یکم آبان ۱۴۰۵)، صادر کرد.

طبق این حکم، اتهام این سه فرد انجام اقدامات تروریستی، استفاده از سلاح و مهمات و ترویج افکار یک گروه تروریستی عنوان شده است.

دادگاه همچنین یکی از عاملان این حمله را به جرم تأمین مالی اقدامات تروریستی محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، هر سه متهم به نام‌های هزاع زیدان محمد طراح اصلی حمله، مشعل زیدان محمد برادر وی و احمد سامی حسین، از راه دور و از محل بازداشت خود در جلسه محاکمه شرکت کردند.

دادگاه همچنین دو فرد دیگر را به جرم فروش اسلحه به عاملان این حمله، به ۶ سال حبس محکوم کرد.

طبق این گزارش، احکام صادره مطابق با قانون اردن قابل تجدیدنظر است و هنوز قطعی نشده است.

روز جمعه یکم آبان ۱۴۰۵ چند فرد مسلح به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان الکرک واقع در جنوب اردن حمله کردند. براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح پس از پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند.