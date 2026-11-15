کد خبر: 1390624
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه: غرب با سیاسی‌کاری در پرونده ایران، بی‌طرفی آژانس را تضعیف کرده است

3 نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتقاد از رویکرد سیاسی کشور‌های غربی در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هشدار داد که استفاده ابزاری از نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعمال فشار بر تهران، مبانی فنی این نهاد بین‌المللی را تضعیف کرده و اصل بی‌طرفی آن را زیر سؤال برده است.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف این مطلب را در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با روزنامه روسی «کامرسانت» که روز یکشنبه منتشر شد، مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران تصریح کرد: مشکل اصلی این است که کشور‌های غربی فعالانه از نظام پادمان‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر کشور‌هایی استفاده می‌کنند که مورد پسند آنها نیستند.

این دیپلمات روس افزود: چنین رویکردی بنیان فنی نظام پادمان‌ها را تضعیف و اصل بی‌طرفی را مخدوش کرده است. ما با حمایت کشور‌های همفکر خود با این روند مقابله می‌کنیم تا رویه‌های اجرای پادمان‌ها همچنان شفاف و مبتنی بر مبانی معتبر فنی و حقوقی باقی بمانند.

اولیانوف در بخش دیگری از این مصاحبه با انتقاد از عملکرد شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران گفت: به‌واسطه اقدامات اکثریت غربی در این دو نهاد، به‌جای تلاش جدی برای حل‌وفصل اختلافات، بازی‌های سیاسی بی‌معنا همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به قطعنامه ماه سپتامبر شورای حکام که خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران شده بود، اظهار داشت که این درخواست‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که «واشنگتن و تل‌آویو به طور مرتب تهران را به حملات موشکی تهدید می‌کنند. حملاتی که در صورت حضور کارکنان بین‌المللی در تأسیسات مربوطه، می‌تواند جان آنان را به طور مستقیم به خطر بیندازد.»

نماینده روسیه یادآور شد که آمریکا و تروئیکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان با استفاده از اکثریت عددی خود در شورای حکام، خواستار ارسال قطعنامه سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل شدند.

وی با بیان اینکه این اقدام از نظر دقیق حقوقی لزوماً به معنای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیست، افزود: کشور‌های غربی و یونان که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده داشت، به این بهانه بحث‌های بی‌معنایی به راه انداختند.

اولیانوف تأکید کرد: این اقدامات خطرناک هستند و به تشدید تنش‌ها منجر می‌شوند. اساساً نمی‌توان هیچ نتیجه عملی مفیدی از چنین اقداماتی انتظار داشت.

این دیپلمات روس همچنین ادعا‌های تازه آمریکا درباره وجود فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه ایران در منطقه موسوم به «کوه کلنگ» (Pickaxe Mountain) را فاقد مستندات معتبر دانست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تهدید غیرقانونی واشنگتن به تجاوز نظامی علیه این منطقه گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز درباره این تأسیسات گزارشی منتشر نکرده است. تا آنجا که ما اطلاع داریم، آژانس هیچ اطلاعاتی در اختیار ندارد که تأیید کند ممکن است در آنجا فعالیت هسته‌ای انجام شده باشد.

اولیانوف افزود: آمریکایی‌ها هم مطابق شیوه معمول خود، یا زحمت ارائه مستندات برای اثبات اتهاماتشان را به خود نداده‌اند یا نتوانسته‌اند چنین مدارکی ارائه کنند.

نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از چهارشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در وین آغاز شود و موضوع ایران یکی از محور‌های دستور کار آن خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید و اعلام کرده است که در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به تعهدات قانونی خود پایبند است، اما بازگشت به شرایط عادی همکاری‌های پادمانی مستلزم رفع تهدید‌های نظامی و فراهم شدن شرایط امنیتی لازم است.

برچسب ها: روسیه ، ایران ، سازمان بین المللی انرژی
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