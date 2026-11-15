کد خبر: 1390619
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

توسعه شهرک‌سازی صهیونیست‌ها در کرانه باختری با ۱۱ طرح جدید

2 هیأت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی در فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی درصدد است ۱۱ طرح جدید شهرک‌سازی را در مناطق مختلف کرانه باختری اجرا کند که ساخت آنها منجر به احداث ۸۹۵ واحد مسکونی جدید و توسعه پروژه‌های صنعتی و خدماتی صهیونیستی خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، این هیأت در گزارش هفتگی خود که بازه زمانی ۶ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ تا ۲۱ آبان) جاری را پوشش می‌دهد، از جزئیات این ۱۱ طرح استعماری پرده برداشت.

این برنامه‌ها که با هدف توسعه فیزیکی شهرک‌ها و تقویت زیرساخت‌های آنها تدوین شده‌اند، در استان‌های قلقیلیه، سلفیت، نابلس، رام‌الله و البیره، الخلیل و همچنین محدوده شورای شهرک‌سازی «غوش عتصیون» توزیع شده و شامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مناطق باز به مناطق عمرانی و صنعتی هستند.

بر اساس جزئیات ارائه‌شده در این گزارش، در استان قلقیلیه، طرح توسعه شهرک «کدومیم» در زمین‌های «کفر قدوم» با افزودن ۲۸۸ واحد مسکونی در مساحتی بالغ بر ۱۵۸.۴ دونم، توسعه صنعتی در شهرک «کرنی شومرون» و افزودن واحد مسکونی در «اورانیت» دیده می‌شود.

در استان سلفیت نیز افزودن ۹۸ واحد مسکونی در شهرک «آریئل» (۶۱.۴۹۵ دونم) و تغییرات تنظیمی در شهرک «بدوئیل» در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین در استان رام‌الله و البیره، افزودن ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرک «تلمون» در مساحتی به وسعت ۶۵.۱ دونم و در استان نابلس احداث ۸۳ واحد مسکونی در شهرک «آلون موریه» برنامه‌ریزی شده است.

در استان الخلیل نیز طرح افزودن ۲۲۵ واحد مسکونی در شهرک «بیت حجای» (۱۸۹.۴۷۶ دونم) و اجرای یک پروژه صنعتی و تجاری در شهرک «کریات اربع» (۱۶۵.۷۹۷ دونم) به همراه طرحی منطقه‌ای برای فعالیت‌های تجاری در «غوش عتصیون» رصد شده است.

هیأت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی تأکید کرد که این اقدامات در راستای استراتژی کلان رژیم صهیونیستی برای بازترسیم نقشه اراضی کرانه باختری و ترغیب به توسعه شهرک‌ها از طریق شبکه‌های اقتصادی و خدماتی یکپارچه است.

این نهاد ضمن هشدار درباره پیامد‌های خطرناک این سیاست‌ها، تصریح کرد که تبدیل اراضی کشاورزی و مناطق باز به پروژه‌های شهرک‌سازی، فشار مضاعفی را بر فلسطینیان وارد کرده و با از بین بردن پیوستگی جغرافیایی میان مناطق مسکونی، فرصت هرگونه توسعه عمرانی و گسترش جوامع فلسطینی را محدود می‌کند.

برچسب ها: توسعه شهرک سازی ، کرانه باختری ، صهیونیست ها
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