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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

رکوردزنی زیردریایی هسته‌ای انگلیس

3 زیردریایی هسته‌ای «اچ‌ام‌اس ونگنس» متعلق به نیروی دریایی انگلیس، پس از گذراندن ۲۱۷ روز در زیر آب، به پایگاه دریایی فاسلین در اسکاتلند بازگشت و رکورد طولانی‌ترین ماموریت زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور را شکست.

جوان آنلاین: از گاردین، زیردریایی هسته‌ای «اچ‌ام‌اس ونگنس» انگلیس که حامل موشک‌های هسته‌ای تریدنت است، روز یکشنبه پس از پایان ماموریتی بی‌سابقه به پایگاه دریایی فاسلین در اسکاتلند بازگشت. این زیردریایی از ۱۲ آوریل ماموریت خود را آغاز کرده بود و در مجموع ۲۱۷ روز را در زیر آب سپری کرد.

به گزارش ایرنا، این مدت، رکورد قبلی ۲۰۵ روزه را که توسط خدمه قبلی این زیردریایی ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره فشار‌های وارده بر ملوانان و قابلیت اطمینان زیردریایی‌های سالخورده انگلیس در ماموریت‌های طولانی‌مدت مطرح کرده است.

«دیوید کالن»، کارشناس مسائل هسته‌ای در اندیشکده «بیسیک»، در این باره گفت: ماموریت‌های گشت‌زنی زیردریایی‌ها روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.

وی افزود: ناوگان زیردریایی انگلیس اساسا برای ماموریت‌های سه‌ماهه طراحی شده بود و حتی در آن زمان نیز گذراندن چنین مدتی در یک محفظه فلزی زیر آب، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با دنیای خارج، طولانی محسوب می‌شد.

افزایش مدت ماموریت‌ها در دریا، بازتابی از کندی روند تعمیر و نگهداری زیردریایی‌های انگلیس است. حزب کارگر، کاهش بودجه دفاعی در دوران دولت محافظه‌کار را عامل این وضعیت می‌داند، هرچند فرماندهان نیروی دریایی تاکید دارند که برنامه‌ای برای بهبود شرایط در دست اجراست.

اچ‌ام‌اس ونگنس یکی از چهار زیردریایی کلاس ونگارد است که مسئولیت حمل موشک‌های هسته‌ای تریدنت انگلیس را بر عهده دارند. این زیردریایی‌ها به‌گونه‌ای فعالیت می‌کنند که در هر زمان دست‌کم یکی از آنها در دریا حضور داشته باشد تا انگلیس حتی در صورت نابودی در یک جنگ هسته‌ای نیز توانایی انجام حمله تلافی‌جویانه هسته‌ای را حفظ کند.

زیردریایی‌های کلاس ونگارد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی وارد خدمت شدند، برای تامین آذوقه خدمه حدود ۱۴۰ نفره خود به مدت سه تا چهار ماه طراحی شده بودند و ماموریت‌های بیش از ۱۰۰ روز نیز در آن زمان بسیار استثنایی به شمار می‌رفت.

اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده است که پیش از آغاز ماموریت، مواد غذایی کنسروی در راهرو‌ها و دیگر فضا‌های خالی زیردریایی انباشته می‌شود تا آذوقه کافی برای ماموریت‌های طولانی‌مدت تامین شود.

از آنجا که موقعیت مکانی این زیردریایی‌ها باید محرمانه باقی بماند تا هدف حمله قرار نگیرند، امکان تامین مجدد آذوقه آنها در طول ماموریت وجود ندارد. همچنین خدمه باید سکوت رادیویی را رعایت کنند و نمی‌توانند در طول ماموریت‌های طولانی برای افراد خارج از زیردریایی پیام ارسال کنند، هرچند امکان دریافت اخبار و اطلاعات برای آنها فراهم است.

طولانی شدن این ماموریت‌ها به اندازه‌ای است که بازگشت زیردریایی‌های حامل موشک‌های تریدنت که در نیروی دریایی انگلیس با عنوان «روز صفر» شناخته می‌شود، به یک رویداد سیاسی تبدیل شده است.

«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس، در ماه آوریل و همزمان با پایان ماموریت قبلی این زیردریایی، به‌طور غیرمنتظره از خدمه استقبال کرد و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

برچسب ها: انگلیس ، زیر دریایی هسته ای ، اسکاتلند
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