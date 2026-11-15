کد خبر: 1390616
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۸
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هشدار وزارت بهداشت درباره زایمان‌های مناسبتی

3 وزارت بهداشت نسبت به زایمان‌های مناسبتی و تولد زودهنگام نوزادان به دلیل عوارض جدی آن هشدار داد.

جوان آنلاین: رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، همزمان با روز جهانی نوزاد نارس (۱۵ نوامبر، برابر با ۲۴ آبان)، نارسی را یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر نوزادان عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰ درصد نوزادان در جهان پیش از موعد مقرر متولد می‌شوند و نارسی عامل حدود ۳۵ درصد مرگ‌ومیر‌های دوره نوزادی است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به آمار تولد در کشور افزود: با توجه به نزدیک به یک میلیون تولد سالانه در ایران، حدود ۱۰۰ هزار نوزاد نارس متولد می‌شوند و بخش قابل توجهی از بستری‌ها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان به این گروه اختصاص دارد. همچنین حدود یک‌سوم مرگ‌های دوره نوزادی ناشی از نارسی و عوارض مرتبط با آن است.

عوارض نارسی می‌تواند تا سال‌ها سلامت کودک را تحت تأثیر قرار دهد

 سعیدی با تأکید بر اینکه پیامد‌های تولد نارس به دوران نوزادی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: رتینوپاتی نوزادان نارس که از علل مهم نابینایی قابل پیشگیری در جهان است، اختلالات شنوایی، مشکلات حرکتی و فلج مغزی از جمله عوارض احتمالی تولد زودرس هستند که می‌توانند سلامت کودک را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهند.

هشدار درباره زایمان‌های انتخابی و تولد در تاریخ‌های خاص

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با هشدار نسبت به زایمان‌های انتخابی و مناسبتی تصریح کرد: برخی خانواده‌ها به دلیل علاقه به تاریخ‌های خاص و رُند، خواهان برنامه‌ریزی برای تولد نوزاد در روز مشخصی هستند؛ در حالی که انجام زایمان پیش از موعد مناسب بارداری، بدون ضرورت پزشکی، می‌تواند زمینه‌ساز تولد نوزاد نارس و بروز عوارض متعدد شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد تولد‌ها در پنجم مرداد ۱۴۰۵ حدود سه برابر روز‌های عادی بوده است، این افزایش را نشانه‌ای از انجام برخی زایمان‌های برنامه‌ریزی‌شده دانست و بر ضرورت آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها درباره پیامد‌های تولد زودهنگام تأکید کرد.

مراقبت به‌موقع؛ راه کاهش عوارض نوزادان نارس

 سعیدی روز جهانی نوزاد نارس را فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و حمایت از نوزادان نارس و خانواده‌های آنان دانست و گفت: باید از یک سو با پیشگیری از زایمان‌های زودهنگام غیرضروری، احتمال تولد نوزاد نارس را کاهش دهیم و از سوی دیگر با ارائه مراقبت‌های به‌موقع، انجام غربالگری‌ها و اقدامات درمانی مورد نیاز، از عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت نارسی پیشگیری کنیم تا این نوزادان در آینده از سلامت و کیفیت زندگی مطلوب برخوردار باشند.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، زایمان های مناسبتی ، آمار تولد
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