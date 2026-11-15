جوان آنلاین: از ریانووستی، هواپیمای جاسوسی بمباردیه آرتمیس ۲ روز یکشنبه حدود ساعت ۹:۴۰ به وقت مسکو از پایگاه هوایی «میخائیل کوگلنیتشانو» در رومانی به پرواز درآمد و به سمت شمال حرکت کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس داده‌های پروازی، هواپیما در مسیر خود از محدوده مرز بلاروس و لهستان عبور کرد و حدود ساعت ۱۲ به وقت مسکو، پرواز در اطراف مرز‌های منطقه کالینینگراد را آغاز کرد. مقصد نهایی این هواپیما مشخص نشده است.

هواپیمای آرتمیس ۲ یک جت تجاری است که شرکت آمریکایی لیدوس (Leidos) آن را برای انجام مأموریت‌های شناسایی راداری و جمع‌آوری اطلاعات نظامی تغییر کاربری داده است.

این هواپیما به‌طور منظم برای انجام مأموریت‌های شناسایی در اطراف منطقه کالینینگراد و همچنین بر فراز دریای سیاه در امتداد شبه‌جزیره کریمه و دیگر مناطق جنوبی روسیه به پرواز درمی‌آید.

منطقه کالینینگراد، برون‌بوم روسیه در ساحل دریای بالتیک است که میان لهستان و لیتوانی قرار دارد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استقرار زیرساخت‌های نظامی روسیه، از اهمیت راهبردی در معادلات امنیتی مسکو و ناتو برخوردار است.

بر اساس گزارش ریانووستی، هواپیما‌های شناسایی آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۱۱۵ بار در نزدیکی کالینینگراد و بخش‌هایی از مرز غربی روسیه در مجاورت استونی گشت‌زنی کرده‌اند.