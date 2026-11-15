کد خبر: 1390613
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹
سیاست » اخبار کلی

مخبر رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص شد

3 اعضای کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد مخبر را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند.

جوان آنلاین: جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای کمیسیون برگزار شد.

به گزارش مهر، در ابتدای این نشست، مطابق دستور جلسه، انتخابات سالانه هیئت رئیسه کمیسیون برگزار شد و اعضا با اتفاق آرا، محمد مخبر سرپرست سابق ریاست جمهوری و مشاور و دستیار مقام معظم رهبری را به‌عنوان رئیس و محمدرضا باهنر را به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون برگزیدند.

در بخش دوم جلسه، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از روند و میزان پیشرفت تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی ارائه کرد.

این گزارش ناظر بر چهار محور «سیاست‌های کلی پولی و بانکی»، «سیاست‌های کلی مقابله با فساد اقتصادی»، «سیاست‌های کلی نظام برنامه و بودجه» و «سیاست‌های کلی بهره‌وری» بود که تهیه پیش‌نویس آنها در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف کمیسیون دبیرخانه قرار دارد.

در ادامه، باهنر با اشاره به سوابق بررسی بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توضیح داد که این موضوع طی جلسات متعدد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع بررسی شده و پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

اعضای حاضر نیز درباره چالش‌ها و فرآیند‌های تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و دیدگاه‌های خود را ارائه کردند.

در بخش پایانی نشست، کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت جایگاه مجمع و نقش آن به‌عنوان مغز متفکر نظام جمهوری اسلامی، درباره برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف و ادامه فرآیند تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام توضیحاتی ارائه کرد.

برچسب ها: محمد مخبر ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظام جمهوری اسلامی
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