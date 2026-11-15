سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با انتقاد از روند ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اعلام کرد میزان کمک‌های ارسال‌شده، کمتر از نیمی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در توافق آتش‌بس است.

جوان آنلاین: «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس با استناد به آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز موسوم به هماهنگی آمریکا درباره کمک‌های بشردوستانه به غزه، گفت حجم کمک‌های ورودی با مفاد توافق آتش‌بس مطابقت ندارد.

به گزارش ایسنا، وی این وضعیت را نشانه‌ای از تداوم محاصره غزه و ادامه سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی دانست.

سخنگوی حماس همچنین از میانجی‌گران، کشور‌های ضامن توافق، دولت‌های حاضر در نشست شرم‌الشیخ و سازمان‌های بین‌المللی خواست برای وادار کردن اسرائیل به اجرای تعهداتش، اقدامات عملی و فشار‌های جدی‌تری را در دستورکار قرار دهند.

حازم قاسم تأکید کرد، ورود کامل کمک‌های بشردوستانه، لغو محاصره غزه و توقف سیاست گرسنه‌سازی مردم این منطقه باید مطابق مفاد توافق آتش‌بس تضمین شود.