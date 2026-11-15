کد خبر: 1390608
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸
سیاست » اخبار کلی

آخرین وضعیت منابع اشتغال و حساب‌های پیشرفت و عدالت در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد

3 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی آخرین وضعیت منابع (اعتبارات و تسهیلات) اشتغال و حساب‌های پیشرفت و عدالت (ملی و استانی) با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و کار در این کمیسیون خبر داد.

جوان آنلاین: غلامرضا تاجگردون در تشریح جلسه عصر یکشنبه (۲۴ آبان‌ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست آخرین وضعیت منابع (اعتبارات و تسهیلات) اشتغال مندرج در تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و حساب‌های پیشرفت و عدالت (ملی و استانی) با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان وزارتخانه‌های مروبطه، گزارش‌هایی درباره دو بخش از موضوع اشتغال ارائه کردند که یکی مربوط به اختیارات وزارت اقتصاد و دیگری مربوط به موضوع اشتغال و تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای بود که وزارت کار مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: مسئولان وزارت اقتصاد درباره وجوه رسوب‌شده سال‌های گذشته که رقمی حدود ۲۰ همت بود، توضیحات خود را ارائه کردند. به نظر می‌رسد در بخشی که مربوط به سرمایه در گردش بوده، عملکرد مناسبی وجود داشته است. اما در سایر بخش‌ها ما همچنان حرف و بحث داریم. ضمن اینکه تمرکز بیش از حد اختیارات در خود وزارت اقتصاد و تفویض نشدن اختیارات به مناطق، تا حدودی روند کار را غیرشفاف می‌کند که باید در این بخش نیز اقدام لازم صورت گیرد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره برخی از اشکالات در نحوه توزیع منابع بین استان‌ها که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است، یادآور شد: به نظرم، شاخص‌هایی مانند اشتغال یا به عبارتی نرخ بیکاری و میزان توسعه‌یافتگی استان‌ها، آن‌طور که باید در این توزیع لحاظ نشده است که دلیل آن نیز باید بررسی شود.

تاجگردون با اشاره به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال، اظهار کرد: بانک‌های بزرگ دولتی که باید عملکرد بهتری داشته باشند، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتند. سه بانک بزرگ در رأس آنها بانک ملی قرار دارد که بیشترین منابع را به خود اختصاص داده بودند به نحوی که حدود ۵۰ درصد منابع در اختیار این بانک‌ها قرار داشت، اما متأسفانه تنها ۵ درصد عملکرد داشته‌اند و بانک ملی نیز به‌تنهایی ۴ درصد عملکرد داشته است.

وی تصریح کرد: این اعداد، ارقام بسیار نامناسبی است و با شأن سیستم ما فاصله دارد. به همین دلیل درخواست کردیم جلسه‌ای با جزئیات بیشتر و با حضور بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا ضعف‌ها به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به موضوع توزیع منابع بین دستگاه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: در زمینه توزیع منابع بین دستگاه‌های حمایتی نیز برخی از دستگاه‌هایی که عملکردشان در سال‌های گذشته بسیار خوب بوده، امسال عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. این موضوع را نیز برای بررسی بیشتر ارجاع دادیم و فعلاً از ذکر نام این دستگاه‌ها خودداری می‌کنم تا ریشه و علت این مسئله مشخص شود.

تاجگردون خاطرنشان کرد: در هر صورت، سال گذشته منابع تسهیلات را از دستگاه‌های حمایتی به وزارت کار و دولت انتقال دادیم تا عملکرد بهتری داشته باشند، اما متأسفانه عملکرد امسال بدتر از سال گذشته شده است.

برچسب ها: کمیسیون برنامه و بودجه ، غلامرضا تاجگردون ، وزارت اقتصاد
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