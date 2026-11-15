دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در حالی از برگزاری نشست‌های متعدد در کاخ سفید و روز‌های هیجان‌انگیز برای ایالات متحده سخن گفته است که پرواز بالگرد‌ها در اطراف کاخ سفید و اختلال گسترده در پرواز‌های هوایی آمریکا طی روز‌های گذشته، توجه‌ها را به تحولات امنیتی و وضعیت پروازی در پایتخت این کشور جلب کرده است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، از حضور خود در کاخ سفید و برگزاری نشست‌هایی درباره موضوعات مختلف خبر داد و با لحنی خوش‌بینانه، وضعیت کنونی ایالات متحده را «هیجان‌انگیز» توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، ترامپ در این پیام نوشت: «من در کاخ سفید هستم و درباره موضوعات مختلف جلساتی برگزار می‌کنم. این روز‌ها برای آمریکا بسیار هیجان‌انگیز است. اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است؛ ما داغ‌ترین کشور در سراسر جهان هستیم!»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی ساعات اخیر، گزارش‌هایی از پرواز بالگرد‌ها در اطراف کاخ سفید و مناطق مرکزی واشنگتن منتشر شده است؛ موضوعی که در کنار اختلالات گسترده در ترافیک هوایی آمریکا طی روز‌های گذشته، توجه‌ها را به وضعیت پایتخت این کشور جلب کرده است.

روز جمعه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) نیز اداره هوانوردی فدرال آمریکا در پی بروز اختلال در سامانه‌های ارتباطی و راداری مراکز کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پرواز‌ها در فرودگاه‌های این کشور را صادر کرد. این محدودیت بیش از چهار ساعت ادامه داشت و هزاران پرواز را با لغو یا تاخیر مواجه کرد.

بر اساس گزارش‌ها، پیامد‌های این اختلال روز شنبه نیز ادامه یافت و شرکت‌های هواپیمایی ناچار شدند شمار زیادی از پرواز‌های خود را لغو کنند.

مقام‌های آمریکایی علت اولیه این حادثه را مشکلات فنی و اختلال در شبکه‌های ارتباطی کنترل ترافیک هوایی اعلام کردند و گفتند شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری در دست نیست. با این حال، بررسی‌ها درباره علت دقیق حادثه ادامه دارد.

در همین حال، گزارش‌هایی از مشاهده چند بالگرد در آسمان مناطق مختلف واشنگتن، از جمله محدوده‌های نزدیک به کاخ سفید، منتشر شده است. برخی کاربران محلی نیز از پرواز چند بالگرد و گردش آنها بر فراز بخش‌هایی از پایتخت خبر داده‌اند. با این حال، تاکنون اطلاعات مستقلی که ارتباط این پرواز‌ها را با اختلالات اخیر هوانوردی یا نشست‌های ترامپ در کاخ سفید تایید کند، منتشر نشده است.