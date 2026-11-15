رکوردشکنی ورود روزانه مهاجران به جزایر قناری اسپانیا

جوان آنلاین: خبرگزاری اسپانیایی «افه» گزارش داد یک‌هزار و ۴۸۸ مهاجر که سوار بر ۱۴ قایق بودند، روز شنبه به جزایر قناری رسیدند و توسط گارد ساحلی اسپانیا نجات یافتند.

به گزارش مهر، این رقم بالاترین آمار ورود مهاجران به این مجمع‌الجزایر در یک روز از سال ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. پیش از این، رکورد روزانه مربوط به هفتم نوامبر ۲۰۲۰ بود که در آن روز یک‌هزار و ۴۶۱ مهاجر در آب‌های اطراف جزایر قناری نجات یافته بودند.

بر اساس این گزارش، یکی از قایق‌های نجات‌یافته حامل ۲۴۰ نفر، شامل ۱۲ زن و ۳۶ کودک بود که به جزیره ال هیرو منتقل شدند. بیشتر مهاجران نجات‌یافته از سنگال، گامبیا و گینه بودند.

از مجموع قایق‌ها، ۱۲ فروند به جزیره ال هیرو، یک فروند به گران کاناریا و یک قایق دیگر به تنریف رسید.

افزایش ورود مهاجران از کشور‌های غرب آفریقا از ماه اکتبر، فشار بیشتری بر مراکز پذیرش و خدمات اضطراری برخی جزایر قناری، به‌ویژه جزایر کوچک‌تر و کم‌جمعیت‌تر، وارد کرده است.

مسیر مهاجرتی اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به جزایر قناری یکی از مرگبارترین مسیر‌های مهاجرتی جهان به شمار می‌رود و هر ساله هزاران مهاجر با وجود دریای متلاطم، جریان‌های شدید آب و مسافت طولانی، با قایق‌های بیش از ظرفیت این مسیر را طی می‌کنند.