کد خبر: 1390603
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۷
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افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در تهران تا اواخر امشب

3 اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در تهران تا اواخر امشب (۲۴ آبان) اعلام کرد: از بعد از ظهر دوشنبه تا سه شنبه (۲۵ تا ۲۶ آبان) در برخی ساعت‌ها وزش باد و گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا دوشنبه (۲۵ آبان) به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است.

تا اواخر امشب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، در بعضی ساعت‌ها کاهش دید، کاهش محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از بعد از ظهر دوشنبه تا سه‌شنبه (۲۵ تا ۲۶ آبان) با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد، گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق به‌ویژه در نیمه شمالی و گاهی بارش برف در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۵ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی به‌تدریج افزایش ابر و باد گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۶ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار رقیق، گاهی افزایش ابر و باد و بارش پراکنده با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هوای تهران ، افزایش غلظت آلاینده ها
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