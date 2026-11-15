جوان آنلاین: شبکه المیادین به نقل از یک منبع نظامی یمنی گزارش داد که عملیات آزادسازی بخش‌های گسترده‌ای از دو شهرستان رأس‌العاره و المضاربه در استان لحج، با هدف تأمین امنیت تنگه باب‌المندب و حفاظت از شهرستان‌های استان تعز انجام شده است.

به گزارش ایسنا، این منبع نظامی اعلام کرد که نیرو‌های یمنی طی نبردی که چندین هفته به طول انجامید، با مشارکت یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی وارد درگیری شدند.

وی افزود که هزاران حمله هوایی عربستان نیز نتوانست از مواضع و تجمعات نیرو‌های وابسته به این کشور محافظت کند و این نیرو‌ها پس از عملیات ارتش یمن ناچار به فرار شدند.

یک منبع نظامی ارشد یمنی نیز به المیادین گفت که ده‌ها هزار نفر از نیرو‌های «العمالقه» و «درع الوطن» از بخش‌های گسترده‌ای از مناطق رأس‌العاره و المضاربه عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منبع تأکید کرد که پس از درگیری‌هایی که چندین هفته ادامه داشت، نیرو‌های تحت حمایت عربستان که فرماندهی آنها بر عهده افسر سعودی، بدر الحربی، بود، به سمت عدن گریختند.