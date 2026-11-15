جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جنگ طلب آمریکا در پیامی در تروث سوشال، بی اشاره به ناکارآمدی کابینه خود در اداره امور داخلی کشورش ادعا کرد: دولت بایدن در مدیریت اداره هوانوردی فدرال (FAA) فاجعه بار عمل کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: به هر چه دست زدند، خراب شد. مبالغ هنگفتی به شکلی غیرعاقلانه هزینه شد و وضعیتی را که از پیش قدیمی و معیوب بود، حتی بدتر از قبل کرد.

«دونالد ترامپ» مدعی شد: دانش و برنامه لازم برای سیستم‌های کنترل پرواز را در اختیار داریم؛ تنها نیاز داریم که کنگره هرچه سریع‌تر بودجه را تأمین کند! اداره هوانوردی فدرال ما اکنون عملکردی عالی دارد و کاملاً آماده‌به‌کار است.

اختلال در پرواز‌های آمریکا و سرگردانی مسافران همچنان ادامه دارد و هزاران پرواز لغو یا با تاخیر مواجه شده‌اند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز ادعا کرد که برنامه پرواز‌ها تا اواخر امروز یکشنبه به تدریج به وضعیت عادی بازگردد.

بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی پایگاه ردیابی پرواز فلایت اویر تا شب گذشته شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۶۴۰۰ پرواز را در آمریکا لغو و بیش از ۸۰۰۰ پرواز دیگر را با تاخیر مواجه کردند.

روز جمعه نیز حدود ۹۲۰۰ پرواز لغو و ۷۵۰۰ پرواز دیگر با تاخیر روبه رو شد. این اختلال پس از آن ایجاد شد که اداره هوانوردی فدرال به دلیل مشکلات در ارتباطات سامانه کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی را صادر کرد. وب سایت فلایت اویر اعلام کرد که بیش از ۸۷۵ پرواز برنامه ریزی شده برای روز یکشنبه نیز از پیش لغو شده است.