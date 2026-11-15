کد خبر: 1390598
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

بایدن: اعتماد چندانی به نتانیاهو نداشتم

3 رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در کتاب خاطرات خود از بی‌اعتمادی به بنیامین نتانیاهو و نگرانی درباره رویکرد‌های سیاسی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشته است.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در کتاب خاطرات جدید خود با عنوان «به من قول بده، آمریکا» که پس از موفقیت دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر منتشر شده، به ارزیابی دوران ریاست‌جمهوری یک‌دوره‌ای خود و روابطش با رهبران جهان پرداخته است.

به گزارش مهر، به گزارش وال‌استریت ژورنال، بایدن در این کتاب از تصمیم خود برای خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ دفاع کرده و گفته است با توجه به شرایط آن زمان، این تصمیم را درست می‌دانسته و در صورت قرار گرفتن دوباره در همان موقعیت، آن را تکرار می‌کرد.

وی نوشته است لوید آستین، وزیر دفاع وقت آمریکا و ژنرال مارک میلی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش درباره پیامد‌های خروج نیرو‌ها ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته بایدن، به او اطمینان داده شده بود که دولت افغانستان دست‌کم شش ماه پس از خروج نیرو‌های آمریکایی دوام می‌آورد، اما این دولت ظرف چند روز سقوط کرد.

آمریکا و طالبان در فوریه ۲۰۲۰ و در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، توافق خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان را امضا کرده بودند.

بایدن در بخش دیگری از کتاب، درباره روابط خود با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشت که اعتماد چندانی میان آنها وجود نداشت و نگران گرایش‌های سیاسی نتانیاهو بود؛ گرایش‌هایی که به گفته او به رفتار‌های ترامپ شباهت داشت.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا افزود نتانیاهو منافع سیاسی کوتاه‌مدت خود را بر منافع بلندمدت اسرائیل مقدم می‌دانست و در برخورد با واقعیت‌ها انعطاف زیادی داشت و برای تأمین منافع شخصی خود از تضعیف نهاد‌های دموکراتیک ابایی نداشت.

بایدن همچنین مدعی شده از حمایت خود از اسرائیل پس از حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ پشیمان نیست، اما کشته شدن (شهادت) شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی موجب اندوه عمیق او شده است.

وی در توصیف دیگر رهبران جهان، رفتار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را عبوس خواند و مدعی شد پوتین در دیدار‌ها عمداً به حالت قوزکرده می‌نشست تا مانند نوجوانی بی‌علاقه به نظر برسد!

بایدن همچنین گفت پیشینه بازیگری ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در دوران جنگ برای رهبری این کشور تجربه‌ای بسیار مفید بوده است.

برچسب ها: جو بایدن ، نتانیاهو ، ترامپ
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