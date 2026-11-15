وقوع حادثه دریایی در نزدیکی تنگه هرمز

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از حمله به یک نفتکش هنگام حرکت به سمت تنگه هرمز خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته است.

این مرکز در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بر اساس گزارش مقام‌های کشتیرانی هند، این حمله زمانی رخ داده که نفتکش در مسیر شرقی و پیش از ورود به تنگه هرمز در حال حرکت بوده است.

بر اساس این بیانیه، تمامی خدمه کشتی شناسایی شده و در سلامت هستند، اما میزان خسارت وارده و پیامد‌های احتمالی زیست‌محیطی این حمله هنوز مشخص نیست.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از کشتی‌های در حال عبور از منطقه خواست با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

این مرکز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق حمله، محل وقوع آن و عاملان این حادثه منتشر نکرده است.