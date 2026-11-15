کد خبر: 1390592
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۶
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اولیانوف: گروسی درباره اقدامات اوکراین علیه زاپروژیا قاطع‌تر باشد

3 نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: مدیرکل آژانس انرژی اتمی باید در اظهاراتش مبنی بر غیرقابل قبول بودن اقدامات تحریک آمیز اوکراین علیه نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، قاطع‌تر باشد.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین امروز یکشنبه در واکنش به سخنان پیشین رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در اظهاراتش مبنی بر غیرقابل قبول بودن اقدامات تحریک آمیز اوکراین علیه نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، شفاف‌تر و قاطع‌تر باشد.

به گزارش مهر، نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در این خصوص افزود: گروسی احتمالا تا پایان سال جاری از نیروگاه زاپروژیا بازدیدی نخواهد داشت؛ چرا که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که اوکراین تضمین‌های امنیتی لازم را برای این بازدید ارائه دهد.

میخائیل اولیانوف سپس اضافه کرد: در عین حال خود مدیرکل نیز به طور فعالانه‌ای درگیر مبارزات انتخاباتی برای تصدی سمت دبیرکل سازمان ملل متحد است.

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، گروسی ، اوکراین
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