جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی ساعات گذشته دو فروند نفتکش در مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیبی شدند.

این نفتکش‌ها که با فریب و حمایت ارتش جنایتکار آمریکا، با خاموش‌نمودن تمامی سامانه‌های شناسایی و موقعیت‌یاب قصد عبور مخفیانه را داشتند، با اصابت به مین‌های دریایی بعد از یک انفجار بسیار شدید در آتش در حال سوختن هستند.

شایان ذکر است یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپرنفتکش حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بعد از انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید در آب‌های جنوبی خلیج فارس غرق شد.

به صیادانی که در این مناطق مشغول صید هستند توصیه می‌شود برای جلوگیری از برخورد با لاشه غرق‌شده این نفتکش موضوعات ایمنی را مد نظر داشته باشند.

نیروی دریایی سپاه ضمن هشدار به مالکان نفتکش‌ها، مدیران شرکت‌های کشتیرانی و خدمه شناور‌ها نسبت به نزدیک‌نشدن به منطقه ممنوعه تنگه هرمز، اخطار می‌کند فریب ارتش متجاوز آمریکا را نخورید! تمامی شناو‌های ناقض ترتیبات ایرانی تنگه هرمز که وارد منطقه ممنوعه و آلوده می‌شوند، سرنوشت‌شان اینگونه خواهد بود.