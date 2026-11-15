برای بازدارندگی پایدار باید محدودیت جغرافیا را کنار بگذاریم

جوان آنلاین: محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در نشست صلاح هسته‌ای که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در این دانشگاه برگزار شد، طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد امام شهید اظهار داشت: خیلی از زوایای زندگی امام شهید و حکمت‌هایی که به کشور ما و به جهان اسلام کردند هنوز برای ما شناخته شده نیست. اینکه این مرد چه خدمات بزرگ برای توسعه علمی فنی و همچنین ساختار مردم در کشور کرد.

به گزارش تسنیم، وی گفت: یکی از ایده‌های بسیار خوب امام شهید مسئله و مفهوم بصیرت بود همون طوری که مفهوم تاریخ مطرح کرد ایشان دارای مبانی خاصی در این قسمت‌ها بودند. مثلاً در فهم قرآن صحبت‌هایی که قبل از انقلاب داشتن و بعد از انقلاب نشان دهند نگرش خاص ایشان در فهم قرآن است.

تأکید بر بصیرت در تحلیل شرایط و تشخیص وظیفه در هر مقطع

لاریجانی با اشاره به تاریخ کربلا و ضرورت شناخت علت‌ها و درس‌های قیام امام حسین (ع) اظهار داشت: گاهی وقتی تاریخ کربلا را می‌خوانیم، احساس می‌کنیم همین امروز نیز در وضعیتی قرار داریم که باید علت‌ها و درس‌های آن قیام را به‌درستی بشناسیم و از آن بهره بگیریم.

وی یکی دیگر از مفاهیم مورد تأکید را بصیرت دانست و گفت: بصیرت ریشه قرآنی دارد و ما باید دینداری خود را بر مبنای بصیرت شکل دهیم. در فتنه‌ها و شرایط مختلف، بصیرت کلیدی برای شناخت درست حوادث و انجام اقدامات متناسب با آن است.

وی با بیان اینکه بصیرت چهار جزء مهم دارد، افزود: نخستین جزء، فهم درست از وضعیت است. ما در شرایط و وضعیت‌های مختلفی زندگی می‌کنیم و باید تصویری دقیق، واقع‌بینانه و درست از شرایط داشته باشیم. اشتباهات محاسباتی نیز معمولاً از همین مرحله، یعنی فهم نادرست وضعیت، شکل می‌گیرد. واقع‌بینی یکی از ارکان مهم بصیرت است و باید شرایط خود را به‌دقت بشناسیم. برداشت‌های محفلی یا تحلیل‌هایی که صرفاً به دلیل تکرار زیاد، پذیرفته شده‌اند، لزوماً به معنای بصیرت نیستند؛ به‌ویژه اینکه پدیده‌های اجتماعی و بین‌المللی پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌های خاص خود را دارند.

لاریجانی ادامه داد: دومین جزء بصیرت این است که هرگز مقاصد عالی و اهداف اصلی خود را فراموش نکنیم. سختی‌های مسیر نباید موجب نوسان و انحراف ما از مسیر حرکت شود.

رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سومین جزء بصیرت را تشخیص وظیفه در هر وضعیت عنوان کرد و گفت: باید بدانیم در هر شرایطی چه وظیفه‌ای بر عهده داریم و چه کاری باید انجام دهیم. چهارمین جزء نیز قیام برای انجام وظیفه در زمان مناسب و به اندازه لازم است؛ یعنی نه زودتر و نه دیرتر و نه بیشتر و نه کمتر از آنچه وظیفه اقتضا می‌کند. انسان بصیر کسی است که شرایط را به‌درستی می‌شناسد، وظیفه خود را تشخیص می‌دهد و در زمان مناسب برای انجام آن اقدام می‌کند.

وی در ادامه با طرح این پرسش که واقعاً در چه وضعیتی قرار داریم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی یکی از حوادث بزرگ تاریخی در اواخر قرن بیستم بود. شاید سن و سال بسیاری از شما اجازه نداده باشد که آن دوران را به چشم دیده باشید، اما انقلاب اسلامی حادثه‌ای بسیار عظیم بود که پیش از پیروزی آن نیز جریان‌ها و تحولات متعددی شکل گرفته بود.

رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به فضای دانشگاه در آن مقطع افزود: در آن زمان، فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای در دانشگاه جریان داشت و گروه‌های مختلفی از جمله سازمان مجاهدین خلق، کمونیست‌ها و طیف‌های مختلف جریان‌های کمونیستی در دانشگاه حضور داشتند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون اظهار داشت: ما باید نگاهی به شرایط اجتماعی و واقعیت‌هایی که در آن قرار داریم داشته باشیم و در کنار آن، نگاهی نیز به بیرون از این فضا بیندازیم و ببینیم مسائل و چالش‌های ما چه بوده است. من به‌عنوان فردی که از ابتدای انقلاب حضور داشته‌ام، می‌توانم درباره چالش‌هایی که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، برای شما صحبت کنم.

لاریجانی نخستین چالش انقلاب اسلامی را چالش کارآمدی دانست و گفت: همه ما علاقه‌مند بوده‌ایم و هستیم که کار‌های خوبی انجام دهیم، اما اینکه این کار‌ها را چگونه و با چه کیفیتی به انجام برسانیم، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به شیوه مدیریت در سال‌های ابتدایی انقلاب افزود: در اوایل انقلاب، نوعی مدیریت با رویکرد «بزن، درستش کن و برو» وجود داشت. این شیوه مدیریت در شرایط خاص آن دوران تا حدودی پاسخگو بود، اما به‌تدریج مشخص شد که به یک مدیریت دقیق‌تر و جزئی‌نگر نیز نیاز داریم تا بتوانیم سطح کارآمدی را افزایش دهیم.

رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با تأکید بر اهمیت مفهوم کارآمدی تصریح کرد: مفهوم کارآمدی موضوع بسیار مهمی است. به همین دلیل، حدود ۳۲ یا ۳۳ سال پیش کتابی با عنوان «حکومت، مشروعیت و کارآمدی» نوشتم. در آن زمان چهار نظریه را در این زمینه بررسی کردم؛ چراکه احساس می‌کردم باید به مسئله کارآمدی توجه جدی‌تری داشته باشیم.

لاریجانی ادامه داد: ما علاقه‌مندیم کار کنیم و برای کشورمان تلاش کنیم، اما در کنار این علاقه و انگیزه، باید بدانیم چگونه کار‌ها را بهتر انجام دهیم. بنابراین، چالش کارآمدی از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته و همچنان نیز با آن مواجه هستیم. البته در برخی حوزه‌ها وضعیت بهتر شده، اما در بخش‌هایی همچنان مشکلاتی وجود دارد و این مسئله یکی از ویژگی‌های واقعیت اجتماعی ما در مسیر پیشرفت و تحولات انقلاب اسلامی است.

برای بازدارندگی پایدار باید محدودیت‌های جغرافیایی را کنار بگذاریم

مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان ارشد نیروای مسلح با رهبر انقلاب، اظهار داشت: رهبر انقلاب در پیام خود به فرماندهان اعلام کردند برای دور کردن جنگ، باید بازدارندگی ایجاد کنیم و بلافاصله درباره ضرورت ایجاد نوعی بازدارندگی پایدارتر صحبت کردند.

وی افزود: من از تعبیر «اجتناب مطلق» استفاده کردم. منظور از مطلق این است که بازدارندگی باید در طول زمان استمرار و پایداری بیشتری داشته باشد. به‌گونه‌ای که کشور‌ها دیگر جرات نکنند با یک اقدام به‌اصطلاح ساده، دست به چنین کار‌هایی بزنند.

لاریجانی گفت: این سطح از بازدارندگی قطعاً به امکاناتی فراتر از توانمندی‌های فعلی ما نیاز دارد و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد.

مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی خاطرنشان کرد: یکی از این ابعاد، حذف محدودیت‌های جغرافیایی است. اکنون آمریکا بار دیگر پایگاه‌های خود را در اروپا جابه‌جا می‌کند و آرایش آنها را تغییر می‌دهد.

لاریجانی افزود: برد برخی از موشک‌های ما در حال حاضر به بسیاری از پایگاه‌های آمریکا در اروپا می‌رسد.