شهادت بسیجی بومی بلوچ در حمله تروریستی منطقه کورین زاهدان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0646\u062c\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u200c\u0628\u062e\u0634\u060c \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u0628\u0648\u0645\u06cc \u0628\u0644\u0648\u0686\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0645\u0633\u0644\u062d \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06a9\u0648\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06cc\u06a9 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0622\u06af\u0627\u0647\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062a\u0631\u062f\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.