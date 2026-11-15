کد خبر: 1390589
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴
جامعه » اخبار كلی

شهادت بسیجی بومی بلوچ در حمله تروریستی منطقه کورین زاهدان

3 نجیم شه‌بخش، بسیجی بومی بلوچ، هنگام تردد به سمت منزل در منطقه کورین زاهدان هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.

جوان آنلاین: نجیم شه‌بخش، بسیجی بومی بلوچ، در پی حمله تروریستی افراد مسلح در منطقه کورین شهرستان زاهدان به شهادت رسید.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام یک منبع آگاه، این بسیجی هنگام تردد به سمت منزل هدف حمله تروریستی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

برچسب ها: زاهدان ، حمله تروریستی ، بسیجی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

 پارکینگ متحرک تهران!

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

شما معجزه می‌بینید!

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌میناب مقتدر و مظلوم

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار