کد خبر: 1390587
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
اقتصاد » اخبار کلی

گاز ادارات و اماکن عمومی متخلف در تهران قطع می‌شود

ف مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از آغاز گشت‌های نظارتی مصرف گاز خبر داد و گفت: گاز اداره‌ها و اماکن عمومی متخلف در صورت تکرار تخلف قطع می‌شود.

جوان آنلاین: علیرضا اعوانی با اشاره به شرایط تأمین گاز کشور و ضرورت مدیریت ناترازی موجود بیان کرد: امسال بیش از سال‌های گذشته به همراهی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف گاز نیاز داریم. در شرایطی که کشور با محدودیت در تأمین و مصرف گاز روبه‌روست، هر مقدار صرفه‌جویی می‌تواند به پایداری شبکه گاز و تأمین گرمایش هم‌وطنان در مناطق سردسیر کشور کمک کند. ازاین‌رو، انتظار داریم شهروندان، اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، در این مسئولیت ملی مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اعلام آغازبه‌کار گشت‌های ویژه مدیریت مصرف گاز از یکشنبه (۱۷ آبان‌)، در استان گفت: با توجه به فرارسیدن ماه‌های سرد سال و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، نظارت بر نحوه استفاده گاز در دستگاه‌های اجرایی، اداره‌های دولتی و اماکن عمومی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و همه این مجموعه‌ها موظف به رعایت الگوهای مصوب هیئت وزیران هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران افزود: این طرح با مشارکت گروه‌های تخصصی پایش و بازرسی اجرا می‌شود و گروه‌های یادشده به‌صورت مستمر، وضع دمای محیط و نحوه استفاده از سامانه‌های گرمایشی را در اداره‌ها و اماکن عمومی بررسی می‌کنند. نظارت‌ها به ساعت‌های اداری محدود نبوده است و عملکرد موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی در ساعت‌های غیراداری و روزهای تعطیل ارزیابی می‌شود.

اعوانی با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌ها در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: تنظیم دمای محیط اداره‌ها و اماکن عمومی حداکثر روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد، روشن‌کردن سامانه‌های گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز فعالیت اداری، خاموش‌کردن آن‌ها یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری و خاموشی کامل تجهیزات گرمایشی در روزهای تعطیل، از الزام‌های مهم این طرح است. رعایت دمای رفاه حداکثر ۲۰ درجه سانتی‌گراد در منازل مسکونی، نقش مهمی در مدیریت مصرف گاز دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: در صورت مشاهده مغایرت با الگوی تعیین‌شده، اخطار کتبی برای واحدهای متخلف صادر می‌شود و چنانچه تخلف تکرار شود، جریان گاز آن مجموعه بدون اغماض قطع می‌شود.

اعوانی با اشاره به ممنوعیت استفاده از تجهیزات گرماتابشی در فضاهای باز گفت: استفاده از این تجهیزات افزون‌بر افزایش هدررفت انرژی، می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، بر اساس مصوبات هیئت وزیران، با واحدهایی که از تجهیزات یادشده در فضاهای باز استفاده کنند برخورد قاطع انجام شده و در صورت مشاهده تخلف، جریان گاز مشترک قطع می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز فقط به اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود، تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کمک به تأمین پایدار گاز برای همه هم‌وطنان است. شهروندان می‌توانند موارد مربوط به هدررفت گاز و حوادث احتمالی را از طریق شماره ۱۹۴ مرکز امداد و حوادث شرکت گاز اطلاع‌رسانی کنند.

برچسب ها: گاز ، قطع گاز ، مصرف گاز
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