کد خبر: 1390573
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
«درآمدی بر اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای» در یک نگاه

گنجینه‌ای ارزشمند از راهبرد‌ها و راهکار‌ها

2 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، می‌تواند به عنوان «درآمدی بر اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای» قلمداد شود
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، می‌تواند به عنوان «درآمدی بر اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای» قلمداد شود. توضیح آنکه مباحث فرهنگی ارائه شده رهبر شهید در ادوار گوناگون حیات، به قدری پروسعت و گسترده بوده که بررسی آنها از عهده و مجال یک تحقیق خارج می‌نماید. این تحقیق ازسوی مهدی جمشیدی انجام شده و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به عنوان شصتمین اثر خویش در حوزه فرهنگ پژوهی، آن را به زیور طبع آراسته است. نویسنده در دیباچه خویش بر این پژوهش، نکات پی‌آمده را از نظر دور نداشته است:
«اندک آشنایی با اندیشه‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای نشان می‌دهد، ایشان در میان عرصه‌های اجتماعی، بیش از همه نسبت به «فرهنگ»، حساس و دغدغه‌مند بوده و هستند. از این رو در طول دهه‌های گذشته، نظریات و مواضع فراوانی را درباره فرهنگ بیان کرده‌اند. نگارنده این اثر که حدود دو دهه است که درباره نظریه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای مطالعه و تأمل می‌کند، اینک پس از سال‌ها، توانسته در قالب یک پژوهش علمی و مستند، اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای را گرد آورد و روایتی تحلیلی و راهبردی از آن ارائه نماید. در کتاب درآمدی بر اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای، تلاش شده تا مهم‌ترین اضلاع نظری و عملی این اندیشه، بازآفرینی و تبیین شود؛ به گونه‌ای که مخاطب پس از مطالعه آن، می‌تواند به تصویری دقیق و سرشار از جزئیات مفهومی و استدلالی دست یابد و مدعی شود که اندیشه فرهنگی ایشان را می‌شناسد. در این اثر یک منظومه فکری طراحی شده که مشتمل بر عناصر و لایه‌های فرهنگی متنوع و درهم تنیده است. در چارچوب این منظومه، شناخت تفکر فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای، تسهیل و منطقی شده است؛ مخاطب هم با زیرساخت‌های معرفتی و فکری اندیشه فرهنگی ایشان آشنا می‌شود و هم با نمود‌ها و مصداق‌های عینی آن تا آنجا که در نهایت، مباحث به گام دوم انقلاب می‌رسد و مجموعه‌ای از راهکار‌ها و راهبرد‌های فرهنگی در اختیار مخاطب قرار داده می‌شود. وجه تمایز کتاب درآمدی بر اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای با کتاب‌های دیگر در این حوزه؛ تحلیلی بودن آن است. نویسنده این کتاب تلاش کرده از معنای فرهنگ شروع کند و سپس با نگاه تحلیلی و به صورت موضوعی و با تکیه بر سخنان مقام معظم رهبری، بخش‌های مختلف فرهنگی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازگو سازد. نگاه تحلیلی و ارائه منظومه‌ای راهبردی از بنیادی‌ترین بخش‌های اندیشه فرهنگی، از ویژگی‌های این کتاب است. نوع دیدگاه حضرت آقا به مقوله فرهنگ و بازشناسی فضای تقابل فرهنگ غرب و اسلامی و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب در بخش‌های مختلف فرهنگی از جمله موضوعاتی است که گردآورنده در این کتاب به آن پرداخته است. در بخشی از این اثر می‌خوانیم: تعریف فرهنگ بر مبنای اجزا، از نظر ساحت‌ها و شئون تشکیل‌دهنده آن، مشتمل بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها، صفات مطلوب، بایدها، واجبات و مستحبات و ضدارزش‌ها، صفات مذموم، نبایدها، محرمات و مکروهات است. همین‌طور می‌توان گفت فرهنگ، واقعیتی دولایه است؛ لایه باطنی و ناپیدای فرهنگ، باور‌های ذهنی و خصلت‌های اخلاقی را شامل می‌شود و لایه ظاهری و نمایان آن، خط و زبان و لباس و معماری و... را دربرمی‌گیرد....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرهنگ ، کتاب ، تاریخ ، امام خامنه ای
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

‌میناب مقتدر و مظلوم

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار