طرح مدیریت تنگه هرمز در نوبت بررسی مجلس است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز گفت: با توجه به اینکه بررسی این طرح نیز زمان زیادی برده است، اکنون در نوبت دستور کار مجلس قرار دارد.

جوان آنلاین: حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح مدیریت تنگه هرمز اظهار کرد: در جلسات بررسی این طرح، معاونان حوزه‌های مختلف، از جمله معاونان پارلمانی دولت، سازمان راهداری، سازمان بنادر و کشتیرانی و نمایندگان نیروهای مسلح حضور داشتند که این نمایندگان عمدتاً در سطح معاونان حقوقی بودند.

به گزارش مهر، وی افزود: در جریان بررسی این طرح، مباحث مختلفی از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد و کار کارشناسی گسترده‌ای درباره مواد و بندهای آن صورت گرفت. همچنین در موارد تخصصی تلاش می‌شد نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط دعوت شوند تا دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.

قشقاوی تصریح کرد: ما معتقدیم این طرح کاملاً با معیارهای حقوق بین‌الملل دریایی، از جمله کنوانسیون‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸، هماهنگی دارد. شاه‌بیت همه این مباحث نیز در واقع توافق میان دو کشور ساحلی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: جلسات متعددی در مسقط و تهران و در سطوح مختلف، از جمله وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه و کارشناسان برگزار شد و خوشبختانه توانستیم با دو کشور ساحلی به توافق برسیم. این توافق بر اساس کریدوری شکل گرفت که هم مورد تأیید ما و هم مورد تأیید طرف مقابل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه قرار بود این کریدور به‌صورت موقت اجرایی شود تا به‌تدریج به وضعیت دائمی برسد، گفت: طبق قانون، این کریدور باید به سازمان بین‌المللی دریانوردی ابلاغ شود و برای این کار نیز آمادگی وجود داشت.

قشقاوی با اشاره به مخالفت‌های آمریکا با این روند اظهار کرد: البته بعداً، طبق معمول، آمریکا اقدام به کارشکنی می‌کند؛ چراکه این کشور معمولاً با هر نوع توافقی مخالفت می‌کند. حتماً شنیده‌اید که مقامات آمریکایی اعلام کردند حتی عمان را بمباران خواهند کرد؛ این در حالی است که از نظر ما، کار این موضوع به پایان رسیده است.

وی افزود: این طرح در کمیسیون تأیید شده و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین نیز در جلسات حضور داشتند. اکنون طرح در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار دارد.

طرح مدیریت تنگه هرمز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند بررسی طرح در صحن علنی گفت: همان‌طور که می‌دانید، در مجلس معمولاً طرح‌ها باید در نوبت بررسی قرار بگیرند، مگر اینکه موضوعی در اولویت و شرایط اضطراری باشد. در حال حاضر، طرح‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارند و برخی طرح‌ها، از جمله موارد اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بررسی این طرح نیز زمان زیادی برده است، اکنون در نوبت دستور کار مجلس قرار دارد و ما هر لحظه منتظریم تا هیئت‌رئیسه آن را برای بررسی و تصویب به صحن علنی بیاورد.

قشقاوی تأکید کرد: از نظر کمیسیون، کار بررسی این طرح به پایان رسیده است، ابعاد موضوع روشن شده و قابلیت اجرا و پیاده‌سازی دارد. البته باید دید موانع خارجی و اراده‌های مخالف تا چه اندازه می‌توانند بر اجرای آن تأثیر بگذارند و مانع اعمال آن شوند. از نظر ما، بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون به‌طور کامل به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت امنیت غذایی کشور و مشکلات احتمالی در حوزه تولید و واردات کالا اظهار کرد: این موضوع به‌صورت مشخص در کمیسیون پیگیری نشده است، اما بحث امنیت غذایی در دیداری که دو تا سه هفته قبل با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و کمیسیون مهمان این وزارتخانه بود، مطرح شد.

وی افزود: همچنین آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز احتمالاً به‌زودی در پی پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که در چارچوب تعاملات مجلس و دولت مطرح است، مهمان کمیسیون امنیت ملی خواهند شد. در صورت حضور ایشان، این موضوع را نیز مطرح خواهیم کرد.

قشقاوی با بیان اینکه دشمن در حوزه تولید تقریباً و به‌طور قطع ناموفق بوده است، گفت: در برخی حوزه‌های اقتصادی، وضعیت ما بسیار بهتر است. برای مثال، بورس در شرایطی قرار دارد که در اروپا، آمریکا و بسیاری از نقاط جهان با افول مواجه شده است؛ البته بخشی از این وضعیت به نوسانات قیمت نفت و تأثیر آن بر قیمت طلا بازمی‌گردد، اما به‌هرحال شرایط کشورهای اروپایی و آمریکا، یعنی همان تحریم‌کنندگان، نیز چندان مطلوب نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در حوزه تولید معتقدیم کشور با هیچ بحرانی مواجه نیست. نه آنچه ترامپ در قالب طرد اقتصادی دنبال می‌کرد، توانسته شرایط را به نقطه موردنظر دشمن برساند و نه سیاست موسوم به دروازه آهنین توانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

وی در تشریح دلایل این موضوع گفت: کافی است به شرایطی که خودمان در تهران و سایر نقاط ایران شاهد آن هستیم توجه کنیم. وفور کالا، تنوع محصولات و کیفیت مناسب کالاها نشان می‌دهد که وضعیت بازار با آن تصویری که دشمنان از قبل درباره شرایط کشور ارائه می‌کردند، تفاوت زیادی دارد. بسیاری از خبرنگاران خارجی نیز وقتی به ایران می‌آیند، با واقعیتی متفاوت از تصورات قبلی خود درباره وضعیت کالاها مواجه می‌شوند.

مشکل اصلی در حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کالا است

قشقاوی ادامه داد: ما در حوزه تولید تقریباً مشکلی نداریم، اما در بحث حمایت از تولیدکنندگان، موضوعات مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به مبانی و رویکردهای اقتصاد اسلامی بازمی‌گردد و معتقدم در این زمینه بحث‌های زیادی وجود دارد. به‌هرحال، مشکلات اصلی ما بیشتر در حوزه توزیع کالا و ایجاد سازوکار مناسب برای رساندن آن به دست مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی و دارو اظهار کرد: این مسئله شامل دارو نیز می‌شود. در زمینه تأمین کالاها، چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخلی، دولت بسیار موفق و خوب عمل کرده است. به‌واقع، مشکل اصلی در نحوه توزیع و چگونگی قرار گرفتن کالا در دست مصرف‌کننده است که با یک بیماری مزمن مواجه هستیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از دلالی و فعالیت کارتل‌های اقتصادی گفت: بحث دلالی و کارتل‌ها از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی به آن توجه شود. اتفاقاً مجلس باید در این حوزه بهتر از گذشته عمل کند. به اعتقاد من، مجلس در حوزه اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته و باید با همکاری دولت برای حل این مسئله اقدام کنیم.

قشقاوی با اشاره به وجود گرانی در بازار کالاها افزود: البته تا حدودی گرانی کالا وجود دارد که باید به آن توجه کرد. بخشی از گرانی‌ها منطقی نیست، اما برخی دیگر ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی باشد. همان‌طور که اطلاع دارید، در شرایط کنونی، به‌دلیل جنگ، قیمت‌ها در سطح جهان با افزایش مواجه شده است و حتی در خود آمریکا نیز این وضعیت وجود دارد.

وی ادامه داد: مشکلاتی که در حوزه حمل‌ونقل و فضای انتقال کالا وجود دارد، بر قیمت تمام‌شده و در نهایت بر دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها تأثیر می‌گذارد. این مسئله برای کشور ما نیز تا حدودی اثرگذار بوده است.

تحریم‌های آمریکا بازار ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد

قشقاوی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای سیاست‌های تحریمی آمریکا اظهار کرد: برخلاف تصور دشمنان، از جمله ترامپ، که فکر می‌کنند با اعمال سیاست دروازه آهنین می‌توانند ایران را تحریم کنند، باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای همسایه بخش قابل‌توجهی از واردات خود را از ایران تأمین می‌کنند. در برخی موارد، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات این کشورها از ایران انجام می‌شود و در مقابل، حدود ۴۰ درصد واردات ما نیز از همین کشورهاست.

وی افزود: معنای این مسئله آن است که آمریکا عملاً مردم افغانستان، عراق و سایر کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر تحریم‌های خود قرار داده است. موضوع تحریم صرفاً به مردم ایران محدود نمی‌شود، بلکه کشورهایی مانند پاکستان و حتی ترکیه نیز به‌نوعی از پیامدهای این سیاست تأثیر می‌پذیرند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است که سیاست موسوم به طرد اقتصادی یا دروازه آهنین، بازار حدود ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.