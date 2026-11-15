کد خبر: 1390567
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

جهش ۱۱۱ هزار واحدی شاخص بورس

بورس بورس تهران در دومین روز هفته با رشد قابل توجه شاخص‌های اصلی همراه شد؛ به‌ طوری‌ که شاخص کل بیش از ۱۱۱ هزار واحد افزایش یافت و شاخص هم‌ وزن نیز با رشد نزدیک به ۳۵ هزار واحدی، از تقویت تقاضا در طیف گسترده‌تری از نمادهای بورسی حکایت داشت.

جوان آنلاین: معاملات بورس تهران در روز یکشنبه با برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه دنبال شد و شاخص کل بورس با افزایش ۱۱۱ هزار و ۵۸۷ واحدی، به سطح هشت میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رسید. این رشد قابل توجه در شرایطی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن نیز همگام با شاخص اصلی حرکت کرد و با افزایش ۳۴ هزار و ۸۶۸ واحدی، در ارتفاع دو میلیون و ۳۸۷ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، هم‌زمانی رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که روند صعودی بازار تنها به چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. به بیان دیگر، گستردگی رشد در معاملات امروز می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی تقاضا در کلیت بازار سهام باشد.

در جریان معاملات امروز، ۸۱۹ هزار و ۹۵۵ فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به حدود ۳۹ همت رسید. حجم قابل توجه معاملات در کنار رشد شاخص‌ها، از تحرک بالای بازار و افزایش فعالیت معامله‌گران حکایت دارد؛ هرچند برای ارزیابی پایداری این روند صعودی، بررسی جریان ورود و خروج پول حقیقی و تداوم ارزش معاملات در روزهای آینده نیز اهمیت دارد.

در میان نمادهای بورسی، فارس، فولاد، فملی، شپنا، تابان، شبندر و وغدیر از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بودند.

در سوی دیگر بازار سرمایه نیز فرابورس ایران روز مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با افزایش ۵۵۳ واحدی به سطح ۷۰ هزار و ۸۵۶ واحد رسید. در این بازار ۵۶۲ هزار و ۵۷۵ فقره معامله انجام شد و نمادهای آریا، کگهر، مارون، فزر، ومپنا، سامان و نیشکر بیشترین تأثیر را بر روند شاخص کل فرابورس داشتند.

در مجموع، معاملات روز یکشنبه را می‌توان یکی از روزهای پرقدرت صعودی بازار در نظر گرفت؛ چراکه علاوه بر رشد بیش از ۱۱۱ هزار واحدی شاخص کل، افزایش قابل توجه شاخص هم ‌وزن نیز از همراهی بخش گسترده‌تری از بازار با این روند حکایت دارد.

با این حال، تداوم این وضعیت به عواملی مانند پایداری تقاضا، وضعیت نقدینگی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است و باید دید بازار در معاملات روزهای آینده تا چه اندازه می‌تواند از رشد امروز حمایت کند.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بازار بورس
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