روند نزولی خرید کتاب از ۱۱ جلد به ۸ جلد/اختصاص ۲۰ میلیون دلار برای کاغذ نشر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد که در سال قبل متوسط خرید کتاب ۱۱ جلد بوده است اما امسال این رقم به ۸.۶ جلد رسیده است و عملا در خرید کتاب شاهد تنزل هستیم.

جوان آنلاین: سید عباس صالحی در مراسم سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و گرامی‌داشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به نتایج آخرین نظرسنجی در حوزه کتاب و کتابخوانی اظهارکرد: در این نظرسنجی از افراد کتابخوان پرسیده شده است که بیشتر چه قالب کتاب‌هایی می‌خوانید و طبق نتایج ۵۷.۸ درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند که بیشتر کتاب کاغذی می‌خوانند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ۱۲.۷ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که بیشتر کتاب الکترونیک، ۱۵.۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند بیشتر کتاب صوتی و ۱۴.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در هر سه قالب (کاغذی، الکترونیک و صوتی) کتاب می‌خوانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نتایج مذکور تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد کاغذ، هنوز حلقه اصلی ارتباط فرهنگ مکتوب محسوب می‌شود و یک کالای اساسی است؛ چراکه بخش اصلی کتابخوانان از این طریق دانش خود را تکمیل می‌کنند.

صالحی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: با حمایت دولت و جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم و کمک‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت، علیرغم تلاطم فضای کاغذ با تخصیص کاغذ به قیمت کالاهای متداول، بخشی از آن تامین و بخشی وارد شده و بخشی در حال ورود است.

وی افزود: در این شرایط جنگی ۲۰ میلیون دلار برای کاغذ نشر اختصاص یافته است که مقداری از آن تخصیص داده شده و آمده است. دولت علیرغم سختی‌های موجود در حوزه منابع به کمک این حوزه آمده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دیگر نتایج نظرسنجی مذکور اظهار کرد: از افراد کتابخوان سوال کرده‌اند که چقدر کتاب می‌خرند؟ در سال قبل متوسط خرید ۱۱ جلد بوده است اما امسال این رقم به ۸.۶ جلد رسیده است و عملا در خرید کتاب شاهد تنزل هستیم.