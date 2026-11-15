رئیس‌جمهور با بیان اینکه پذیرش مسئولیت بدون توجه به مشکلات مردم معنایی ندارد، گفت: مدیران برای حل مسائل جامعه باید از تجربه گذشتگان بهره بگیرند، راهکارهای آنان را بشناسند و متناسب با شرایط امروز، آن تجربه‌ها را ادامه دهند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۲۴ آبان در نشست «روز کتاب و کتابخوانی» با اشاره به اهمیت مطالعه کتاب برای مدیران و مسئولان به منظور درک هرچه بهتر شرایط و زندگی روز جامعه، اظهار کرد: مدیران باید کتاب‌هایی مطالعه کنند که به آنان در جهت ارایه خدمت بهتر و حل مشکلات مردم کمک کند؛ چرا که کتاب حاصل تجربه نسل‌های گوناگون است و انسان می‌تواند با مراجعه به آنها، وسعت دید و اندیشه خود را گسترش دهد و از تجربه‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته، استفاده بهینه کند، لذا با آسودگی و دغدغه کمتری حرکت کند، تصمیم بگیرد و اقدام کند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اهمیت مطالعه کتاب متناسب با جایگاه افراد، افزود: درباره کتابخانه‌های سیار و خودروهایی که کتاب را به مناطق مختلف می‌برند، پیشنهاد کردم که این کتابخانه‌ها در روستاهای مختلف فعال شوند؛ چراکه هر منطقه به اطلاعات و توانمندی‌های متناسب با نیازهای خود احتیاج دارد. نیازهای کودکان، جوانان و بزرگسالان در مناطق مختلف یکسان نیست. بنابراین، باید کتاب‌هایی متناسب با نیاز مخاطبان هر منطقه به آنجا برده شود و در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوانند از این منابع استفاده کنند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: برخی کتاب‌ها عمومی هستند و مطالعه آنها موجب افزایش اطلاعات انسان می‌شود و در هر شرایطی برای همه جاذبه دارند. برای مثال، وقتی کتاب‌هایی درباره کهکشان و آسمان می‌خوانم، خودبه‌خود در برابر آنچه مطالعه می‌کنم مبهوت می‌شوم، این مطالب ذهن انسان را تا دوردست‌ها و بی‌نهایت می‌برد ونگاه انسان را باز می‌کند.

پزشکیان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم در این زمینه، گفت: حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌فرمایند «هنگامی که احساس کردی در جایگاه قدرت و مسئولیت خاصی قرار گرفته‌ای و دچار احساس بزرگی شدی، به آسمان و عظمت هستی نگاه کن، آن‌گاه آن ابهت فرو می‌ریزد و متوجه می‌شوی که کسی نیستی».

وی با اشاره به عظمت هستی و گستردگی آفرینش، اظهار کرد: باید از خود بپرسیم چرا انسان‌هایی که در این سیاره زندگی می‌کنند، به جای همزیستی، همدلی و تلاش برای ساختن جهانی بهتر، باید به جان یکدیگر بیفتند؟

مطالعه کتاب برای انسان راهگشاست

پزشکیان با اشاره به کتابی در خصوص آموزه‌های شاهنامه برای زندگی انسان، اظهار کرد: این کتاب اشاره می‌کند که انسان‌ها چگونه از سر نیاز، حرص و طمع، غرور و منیت، به جان یکدیگر می‌افتند. باید از خود بپرسیم چرا انسان‌ها به جان هم افتاده‌اند و چرا با یکدیگر دعوا می‌کنند؟ منیت اجازه نمی‌دهد انسان‌ها بیندیشند، وقتی کتاب می‌خوانیم و زندگی گذشتگان را می‌بینیم، متوجه می‌شویم کسانی که اهل گذشت بودند و با زحمت کار می‌کردند و در خدمت مردم بودند، چه سابقه‌ای از خود بر جای گذاشتند؛ در مقابل، کسانی که جنگیدند، کشتند و غارت کردند نیز سابقه مشخصی دارند. لذا انسان می‌تواند با مطالعه چنین کتاب‌هایی راه خود را پیدا کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش کتاب در پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل جوان، خاطرنشان کرد: زمانی بود که تلاش می‌کردند فرهنگ غربی را به جوانان ما تحمیل کنند، ما نیز باید برای پرسش‌های آنان پاسخ می‌داشتیم. به همین دلیل، به سراغ افراد مختلف می‌رفتم و از کسانی که ادعا می‌کردند پاسخ این پرسش‌ها را می‌دانند، سوال می‌پرسیدم اما گاهی به جای اینکه پاسخ روشنی به من بدهند، حرف‌هایی می‌زدند که قانع‌کننده نبود. در چنین شرایطی است که می‌توان با کتاب گفت‌وگو کرد.

وی افزود: با تمسک به کتاب است که می‎‌توانیم خود را پیدا کنیم، چرا که گاهی لازم است به جای مراجعه به تجربه فردی از تجربه نسل‌ها و افراد گوناگون در کتاب‌ها بهره جست.

پزشکیان با انتقاد از مواضع بسته برخی افراد و تاکید بی‌منطق آنان بر مواضع خود، تصریح کرد: کتاب ذهن انسان را باز می‌کند تا مسائل را گسترده‌تر ببیند. افزون بر این، گاهی وقتی می‌خواهیم فردی را هدایت کنیم، از زبان دستور و امر استفاده می‌کنیم که این موضوع به مقاومت در مقابل خواست ما می‌انجامد و به اصطلاح در برابر ما می‌ایستد. اما کتاب فرصتی فراهم می‌کند که انسان با خودش خلوت کند و خودش درباره موضوع نگاه و قضاوت کند. در این فرایند، منیت وجود ندارد و انسان به‌تدریج ذهن، اخلاق و رفتار خود را با آنچه مطالعه می‌کند، تغییر می‌دهد.

رئیس‌جمهور بیان کرد: کتاب می‌تواند انسان را به اوجی برساند که باید به آن برسد. تجربه‌ها و آموخته‌های موجود در کتاب‌ها همان چیزی است که باید تلاش کنیم در روند زندگی خود، از آنها استفاده کنیم. من در دوران جوانی به یک شکل کتاب می‌خواندم، زمانی که در دانشگاه بودم به شکل دیگری مطالعه می‌کردم و اکنون که در این جایگاه قرار گرفته‌ام، نوع دیگری از کتاب‌ها را می‌خوانم. چون باید از خود بپرسیم مملکت ما چرا در این وضعیت قرار دارد، چرا ما در این نقطه هستیم و با وجود همه داشته‌هایمان، مشکل کار کجاست؟

پذیرش مسئولیت بدون توجه به مشکلات مردم معنایی ندارد

پزشکیان با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری بدون توجه به مشکلات مردم معنایی ندارد، اظهار کرد: کسی که مسئولیت می‌پذیرد، اگر به فکر مردم نباشد، حضورش در آن جایگاه بیهوده است و در واقع عمر خود را تلف می‌کند. ما باید مشکلات مردم را حل کنیم و این کار ممکن نیست، مگر اینکه ببینیم گذشتگانی که مشکلات را حل کردند، چه کردند و ما چگونه باید این راه را ادامه دهیم و خودمان را با آن تجربه‌ها تطبیق دهیم.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه‌های بسته و یک‌جانبه در مواجهه با امور مختلف، افزود: گاهی برخی حرف‌هایی که در رسانه‌ها و برخی موارد دیگر مطرح می‌شود، فقط گویای ذهن بسته گویندگان آن است که حاضر نیستند از این چارچوب ذهنی خود خارج شوند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هدف همه ما در دولت و حاکمیت، حل مشکلات مردم است، گفت: هدف ما ایجاد زندگی عادلانه، توام با عزت و سربلندی برای ملت است.