کد خبر: 1390556
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
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تداوم بارش‌های سیل‌آسا تا ۴۸ ساعت آینده؛ فعالیت سامانه‌های بارشی پیاپی

سازمان هواشناسی سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در ۴ استان طی روزهای دوشنبه (۲۵ آبان) و سه‌شنبه (۲۶ آبان) خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در چهار استان کشور طی روزهای دوشنبه (۲۵ آبان) و سه‌شنبه (۲۶ آبان) خبر داد و نسبت به بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش محسوس دما در این مناطق هشدار داد.

به گزارش مهر، براساس این هشدار، روز دوشنبه (۲۵ آبان) استان‌های گیلان، مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند و شاهد رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در نقاط سردسیر، کاهش محسوس دما و پدیده مه خواهند بود.

همچنین روز سه‌شنبه (۲۶ آبان)، این شرایط جوی در استان گیلان، نیمه غربی مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی، نسبت به اختلال در حمل‌ونقل و تردد، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه هشدار داده است.

بر اساس اعلام این سازمان، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، احتمال قطعی حامل‌های انرژی در نقاط سردسیر و اختلال در فعالیت‌های عمرانی از دیگر پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود.

سازمان هواشناسی در همین راستا به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری و سفر به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، ضمن رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

همچنین خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر و رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

بر اساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، دستگاه‌های اجرایی و امدادی باید آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای این شرایط جوی داشته باشند. همچنین آمادگی نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر ضروری است.

این سازمان همچنین بر آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده تأکید کرده و مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز را خواستار شده است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، وقوع سیلاب ، بارش باران شدید
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