کد خبر: 1390553
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
اقتصاد » اخبار کلی
مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

تامین مالی کامل یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه تا ۲۴ آبان‌ماه از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از مشارکت ۳۳۶ هزار و ۷۲۹ مودی در طرح نشان‌دار کردن مالیات تا ۲۴ آبان‌ماه خبر داد و گفت: میزان مشارکت در این طرح در مقایسه با مجموع مشارکت سال گذشته تاکنون حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داود خدابنده با اشاره به آخرین آمار مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: تا ۲۴ آبان‌ماه امسال ۳۳۶ هزار و ۷۲۹ نفر در این طرح مشارکت کرده‌اند؛ مجموع مشارکت مودیان در سال گذشته ۳۰۱ هزار نفر بوده و آمار امسال تا ۲۴ آبان ماه از رشد حدود ۱۲ درصدی مشارکت حکایت دارد.

وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌های منتخب نیز روند قابل توجهی داشته است، افزود: تاکنون ۱۶ همت برای اجرای پروژه‌های مختلف در سطح کشور تامین مالی شده و یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه نیز به‌طور کامل و در سطح ۱۰۰ درصدی تامین مالی شده‌اند.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: برای اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری ۲۰۸۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸ همت پیش‌بینی شده است تا مودیان بتوانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود در تامین مالی و پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز کشور مشارکت کنند.

خدابنده با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان اولین استانی است که در سال جاری تمامی پروژه‌های آن تاکنون تامین مالی شده است، افزود: ۲۳۶ پروژه این استان با انتخاب مودیان به صورت کامل و ۱۰۰ درصد تامین مالی شده‌اند.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از بین ۹۰۹ پروژه مربوط به احداث و تکمیل مدرسه در طرح نشان‌دار کردن مالیات امسال، ۱۷۸ پروژه مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است که با مشارکت مودیان هم اینک بطور کامل تامین مالی شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف پیوند دادن پرداخت مالیات به نیاز‌های ملموس جامعه و افزایش نقش‌آفرینی مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی اجرا می‌شود. در این سازوکار مودیان می‌توانند از میان پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های مختلف طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنها به تامین اعتبار پروژه‌های منتخب اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی در پایان گفت: مودیان می‌توانند تا پایان آبان‌ماه از طریق ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در انتخاب پروژه‌های اولویت دار طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت نموده و در توسعه و آبادانی کشور سهیم شوند.

گفتنی است اجرای این طرح علاوه بر تقویت شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌های کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی را فراهم می‌کند. همچنین مالیات از یک تکلیف قانونی فراتر می‌رود و به ابزاری برای مشارکت شهروندان در آبادانی مناطق مختلف کشور تبدیل می‌شود.

برچسب ها: مالیات ، سازمان مالیاتی کشور ، اقتصاد
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