کد خبر: 1390552
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
سیاست » اخبار کلی

حاجی‌بابایی: نباید امید مردم را از بین ببریم

ق نایب‌رئیس مجلس با اشاره به شرایط کشور و لزوم حفظ انسجام و امید عمومی تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم مردم امیدوار باشند و به آنها امید دهیم.

جوان آنلاین: حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تهیه یادداشتی درباره نحوه اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: یادداشتی در ۱۰ صفحه تنظیم کرده‌ام که در آن، ۶۲ مورد از موارد اجرا نشدن آیین‌نامه داخلی مجلس را به‌صورت مشخص مطرح کرده‌ام.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت‌رئیسه در قبال اجرای آیین‌نامه مسئولیت دارند، گفت: با توجه به مسئولیت شرعی و سوگندی که اعضای هیئت‌رئیسه یاد کرده‌اند، انتظار دارم هر یک از اعضا به‌صورت رسمی و کتبی به موارد مطرح‌شده پاسخ دهند؛ چراکه همه اعضا در این زمینه مسئول هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اینکه موارد مورد اعتراض، مواد یک تا ۲۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را شامل می‌شود، افزود: یکی از دلایل طرح این موضوع آن است که امروز مجلس در معرض انتقاد قرار گرفته و برخی معتقدند حقوقی که نمایندگان دریافت می‌کنند، از نظر شرعی با اشکال مواجه است. از نگاه مردم، مجلس در حال حاضر تعطیل است؛ این در حالی است که نمایندگان نه‌تنها از وقت و زمان خود برای انجام وظایفشان کم نگذاشته‌اند، بلکه حتی بیش از گذشته نیز فعالیت می‌کنند.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود درباره ضرورت ساماندهی وضعیت مجلس تصریح کرد: با وجود این تأکیدات، باید روشن شود که چرا همچنان پیشنهادها و تذکرات نمایندگان با محدودیت روبه‌رو است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی اعضای هیئت‌رئیسه خاطرنشان کرد: حقوق نمایندگان در این زمینه نباید نادیده گرفته شود و تصمیماتی که در هیئت‌رئیسه اتخاذ می‌شود، مسئولیت‌هایی را متوجه اعضای آن می‌کند. ما در برابر مردم مسئول هستیم و نمی‌توانیم نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشیم؛ از این رو انتظار داریم پاسخ‌ها دقیق، روشن و منصفانه باشد.

در ادامه این جلسه، حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار کرد: کجا مجلس تعطیل است؟ ما شب و روز در حال فعالیت هستیم و جلسات علنی برگزار می‌کنیم. خدا را خوش نمی‌آید که یکی از ارکان نظام را ناکارآمد نشان دهیم.

نایب‌رئیس مجلس در ادامه خطاب به حاجی‌دلیگانی گفت: شما پیشنهادهایی مطرح می‌کنید و از ابتدا تا انتهای آن، اقشار مختلف جامعه را نام می‌برید و درخواست افزایش حقوق برای همه آنها را مطرح می‌کنید. اجازه دهید این موضوعات را جمع‌بندی کنیم و با برنامه پیش برویم تا بتوانیم مشکلات حقوق و معیشت مردم را نیز برطرف کنیم؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است حق بخشی از مردم ضایع شود.

حاجی‌بابایی افزود: من نمی‌گویم هیئت‌رئیسه ایرادی ندارد، بلکه معتقدم اگر اشکالی وجود دارد، همه ما باید برای اصلاح آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به شرایط کشور و لزوم حفظ انسجام و امید عمومی تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که به دنبال ایستادگی در برابر آمریکا و مقابله با زیاده‌خواهی‌های آن هستیم؛ بنابراین همه باید تلاش کنیم مردم امیدوار باشند و به آنها امید دهیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر همواره تریبون مجلس را باز کنیم و بگوییم اینجا خراب است، آنجا خراب است و همه‌جا مشکل وجود دارد، پس کجا درست است؟ من نمی‌گویم انتقاد نکنید؛ همه حرف‌ها و انتقادات باید مطرح شود، اما خواهش می‌کنم از انصاف دور نشویم.

برچسب ها: حاجی بابایی ، مجلس ، مجلس شورای اسلامی
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