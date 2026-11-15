دولت تصمیم جدیدی درباره بنزین نگرفته است

جوان آنلاین: محمدصادق عظیمی‌فر با تأکید بر اینکه دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین نگرفته است، گفت: دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی، از چند اصل اساسی ازجمله دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت، بدون ایجاد محدودیت‌هایی که زندگی روزمره آنان را مختل کند و اجرای تدریجی و مستمر تصمیم‌ها و دریافت بازخورد از مردم تبعیت می‌کند.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه دولت تصمیم‌های خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و در صورت شناسایی ایراد یا نقص در اجرای آن‌ها، متناسب با بازخوردهای دریافتی، اصلاحات لازم را انجام خواهد داد، افزود: دولت در حوزه بنزین به دنبال اجرای روش‌هایی است که ضمن مدیریت مصرف، کمترین آسیب و تبعات اجتماعی را داشته باشد و فشار کمتری به مردم وارد کند.

اجرای اقدام‌های غیرقیمتی مدیریت مصرف با هدف تسهیل دسترسی مردم به سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های بنزینی صرفاً به‌ عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیست، بلکه بر اساس مصوبه دولت در آبان ۱۴۰۴، این تصمیم‌ها در کارگروه ماده ۸ با حضور دستگاه‌هایی ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط بررسی و گرفته می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش مجری مصوبه‌های این کارگروه است.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه از آذر پارسال اصلاح تدریجی قیمت بخشی از مصارف مازاد بنزین در قالب کارت اضطراری جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته و هم‌زمان روش‌های غیرقیمتی متعددی برای مدیریت مصرف اجرا شده است، گفت: یکی از این اقدام‌های غیرقیمتی، انتقال سهمیه کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی در برخی استان‌های مرزی و مستعد قاچاق از مرداد امسال است.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل دسترسی مردم به سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های آزاد جایگاه انجام شده است، بیان کرد: همچنین، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای گروه‌های مصرف‌کننده خاص، سهمیه‌های جبرانی در نظر گرفته شده است. برای نمونه، ناوگان فعال در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی بر اساس میزان پیمایش، تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت می‌کنند.

اجرای طرح‌های مدیریت مصرف بنزین به معنای محدودیت تردد و سفرهای مردم نیست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از دیگر اقدام‌ها در حوزه مدیریت مصرف، اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه در تعدادی از جایگاه‌های سوخت است، تصریح کرد: در این طرح، پیش از سوخت‌گیری، هویت مصرف‌کننده احراز می‌شود تا از انحراف سهمیه و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه اجرای این طرح، مواردی از مصرف غیرمتعارف ازجمله ثبت ۱۰۸ بار سوخت‌گیری توسط یک فرد در جایگاه‌های مختلف طی یک ماه را شناسایی کرده است، ادامه داد: این طرح همچنان به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و پس از رفع ایرادهای احتمالی، درباره گسترش آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های مدیریت مصرف بنزین به معنای محدودیت تردد و سفرهای مردم نیست و کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در مسیرهای اصلی مواصلاتی جمع‌آوری نمی‌شود، بلکه هدف، بازآرایی و سامان‌دهی سهمیه‌ها متناسب با شرایط موجود و کاهش اتلاف سوخت است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: اجرای این طرح‌ها در برخی استان‌های مرزی به کاهش صف‌های سوخت و افزایش رضایتمندی بخش قابل توجهی از مردم منجر شده است؛ بااین‌حال دولت با تأکید بر دریافت بازخوردهای مردمی، رفع نواقص و اصلاح احتمالی طرح‌ها را در دستور کار دارد.

عظیمی‌فر بیان کرد: با وجود حملات به تأسیسات و انبارهای نفت، توزیع سوخت کشور بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه دارد؛ مردم نگران تأمین سوخت نباشند، هرگونه تصمیم جدید به اطلاع مردم خواهد رسید.