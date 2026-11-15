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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
ورزش » ساير

ایران با ۱۶۲ ورزشکار راهی بازی‌های دانش‌آموزی برزیل می‌شود

ق آخرین وضعیت آماده‌سازی کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال در ریودوژانیرو، در نشست کمیسیون تخصصی وزارت ورزش و جوانان به ریاست احمد دنیامالی بررسی شد.

جوان آنلاین: صد و شصت و هفتمین نشست کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی، صبح امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران وزارتخانه، مسئولان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت آماده‌سازی و اعزام کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران به بیستمین دوره بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال (ژیمنازیاد ۲۰۲۶) مورد بررسی قرار گرفت؛ رقابت‌هایی که از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه سال جاری به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. این سومین حضور ورزش دانش‌آموزی ایران در رقابت‌های ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال جهان خواهد بود.

در این دوره از مسابقات ورزشکاران در ۱۰ رشته والیبال ساحلی، کشتی آزاد و فرنگی، جودو، تکواندو، کاراته، دوومیدانی، پارادوومیدانی، شطرنج، رویینگ و دوچرخه‌سواری به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات دو رشته رویینگ و دوچرخه‌سواری نیز به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

کاروان ایران در تمامی رشته‌های این دوره نماینده خواهد داشت و با ترکیب ۱۰۳ ورزشکار پسر و ۵۹ ورزشکار دختر، مجموعاً ۱۶۲ ورزشکار را به این رقابت‌ها معرفی کرده است. تعداد کل اعضای کاروان با احتساب کادر فنی و سرپرستی، ۲۳۴ نفر اعلام شده است.

بررسی آخرین وضعیت تیم‌های اعزامی با حضور نمایندگان فدراسیون‌ها

در ادامه نشست رؤسا و نمایندگان ۱۰ فدراسیون ورزشی حاضر در این رقابت‌ها، به تفکیک رشته، گزارشی از آخرین وضعیت آماده‌سازی ورزشکاران، روند برگزاری اردوها و نقاط قوت و ضعف تیم‌های اعزامی ارائه کردند.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده و جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی حاضران، هماهنگی و برنامه‌ریزی میان فدراسیون‌های ورزشی برای اعزام تیم‌های دانش‌آموزی در مقایسه با دوره‌های گذشته بهبود یافته است.

همچنین در روند آماده‌سازی کاروان ایران، ۹ استان کشور به‌صورت منظم میزبان اردوهای تیم‌های اعزامی بودند؛ موضوعی که از جمله اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی ورزشکاران پیش از حضور در این رویداد به شمار می‌رود.

حاضران در نشست ابراز امیدواری کردند که با توجه به برنامه‌های آماده‌سازی انجام‌شده و هماهنگی میان فدراسیون‌ها، نمایندگان ایران بتوانند در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ ریودوژانیرو نتایج رضایت‌بخشی کسب کنند.

مروری بر عملکرد ایران در دوره‌های گذشته ژیمنازیاد

ورزش دانش‌آموزی ایران تاکنون در دو دوره از بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال حضور داشته است.

کاروان ایران در نخستین حضور خود در ژیمنازیاد ۲۰۱۸ مراکش به رتبه هشتم دست یافت و در دومین حضور، در رقابت‌های سال ۲۰۲۴ بحرین، با سه پله ارتقا در جایگاه پنجم قرار گرفت.

برچسب ها: ورزشکار ، دانش آموز ، برزیل
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