سرمربی تیم ملی ایران گفت: مردم ایران، مردم صلح‌طلبی هستند، اما همیشه پای آرمان‌ها و تمامیت ارضی کشور خود، ایستاده‌ایم

جوان آنلاین: امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران، در مصاحبه‌ای در جمع خبرنگاران عراقی پس از دیدار ایران و فلسطین اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود. تیم ملی فلسطین در ده دیدار خود، تنها یک شکست داشت. مقابل ما بسیار منسجم بازی کردند. دروازه‌بان آن‌ها، بهترین بازیکن زمین بود. سعی کردیم به جوانان بیشتری بازی دهیم تا آن‌ها را برای اردوهای آینده ارزیابی کنیم.

وی در مورد احتمال برگزاری دیدارهای خانگی ایران در عراق گفت: جا دارد از ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه تشکر کنم. بار دیگر از میزبانی خوب مردم بصره تشکر می‌کنم. ما مردم ایران، مردم صلح‌طلبی هستیم، اما همیشه پای آرمان‌ها و تمامیت ارضی کشور خود، ایستاده‌ایم. مردم ما ۳۰۰ شب است که در میادین هستند. امیدوارم جنگ هر چه سریع‌تر پایان یابد و این به‌نفع مردم منطقه است که امنیت، اقتصاد و سیاست به دست دولت‌های منطقه انجام شود.

او خاطرنشان کرد: ما از بصره خاطره خوبی داریم و امیدوارم عراق و ایران در کشورهای خودشان بازی کنند. حدود ۵۰۰ روز است در کشورمان بازی نمی‌کنیم و این کار را سخت کرده است.