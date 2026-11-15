پرسپولیس پرونده آسانی را به CAS برد

باشگاه پرسپولیس در ادامه پیگیری‌های حقوقی خود علیه وینگر آلبانیایی استقلال، پرونده شکایت از یاسر آسانی را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارجاع داد.

جوان آنلاین: باشگاه پرسپولیس در ادامه پیگیری‌های حقوقی خود برای شکایت از یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، پرونده این بازیکن را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارسال کرد تا شکایت سرخ‌پوشان وارد مرحله جدیدی شود.

باشگاه پرسپولیس معتقد است قرارداد یاسر آسانی با استقلال پیش از آغاز فصل و در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان بسته بوده، فسخ و بار دیگر به امضا رسیده است. بر همین اساس سرخ‌ پوشان این اقدام را مغایر با مقررات نقل‌ و انتقالاتی می‌دانند و پیگیری حقوقی آن را دنبال می‌کنند.

در ماه‌های اخیر نیز چند باشگاه که مقابل استقلال به میدان رفته‌اند با طرح شکایت‌هایی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال موضوع قرارداد آسانی و شرایط ثبت آن را مطرح کردند با این حال تمامی این شکایت‌ها رد شده است.

اکنون باشگاه پرسپولیس امیدوار است با ارجاع پرونده به دادگاه حکمیت ورزش، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کند و از طریق این مرجع بین‌المللی، موضوع قرارداد و نحوه حضور آسانی در استقلال را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.