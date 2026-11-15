کد خبر: 1390537
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
اقتصاد » اخبار کلی

دورکاری کارکنان دولت مشروط شد

ی رئیس امور فناوری اطلاعات سازمان استخدامی: دورکاری کارکنان دولت مشروط شد.

جوان آنلاین: سجاد مکاری رئیس امور فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جدید مدیریت رفت‌ وآمد کارکنان و تأکید آن بر دورکاری گفت: نقطه عطف دورکاری در نظام اداری ایران به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد. در آن زمان آیین‌نامه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف‌پذیری کاری و کاهش رفت‌وآمد کارکنان ابلاغ شد که شناسایی مشاغل قابل انجام به‌صورت دورکاری را در دستور کار قرار می‌داد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: حدود یک دهه بعد و هم‌زمان با شیوع بیماری کووید ۱۹ اصلاحاتی در این آیین‌نامه انجام شد و نسخه جدید آن در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در ادامه نیز در اواخر مهرماه سال ۱۴۰۵ آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان با محوریت دورکاری مجدداً ابلاغ شد.

مکاری با بیان اینکه آیین‌نامه جدید بر مدیریت انرژی تأکید دارد اظهار کرد: در این آیین‌نامه سازوکارهایی برای فراهم کردن دسترسی کارکنان به سامانه‌های مورد نیاز در نظر گرفته شده است. بر اساس تبصره ۳ این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی فعالیت‌ها یا بخش‌هایی از فعالیت‌های خود را که قابلیت انجام به‌صورت دورکاری دارند با رعایت ملاحظات امنیتی و الزامات فنی برای کارکنان فراهم کنند.

دورکاری کارکنان دولت به سطح آمادگی فناوری و امنیت دستگاه‌ها بستگی دارد

وی ادامه داد: یکی از تأکیدات اصلی آیین‌نامه استمرار و تداوم ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین اگر ماهیت یک خدمت به‌گونه‌ای باشد که امکان ارائه آن به‌صورت دورکاری وجود نداشته باشد کارکنان آن بخش نمی‌توانند مشمول این شیوه کاری شوند. دستگاه‌ها ابتدا باید خدمات قابل ارائه از راه دور را شناسایی کنند و سپس زیرساخت‌ها و الزامات فنی لازم را برای اجرای آن فراهم آورند.

رئیس امور فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره مدت دورکاری کارکنان گفت: در آیین‌نامه جدید دو روز در هفته برای دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. البته نحوه اجرای این موضوع به سطح بلوغ فناوری اطلاعات، آمادگی زیرساختی و امنیتی دستگاه‌ها و همچنین میزان حساسیت سامانه‌های مورد استفاده آنها بستگی دارد.

برچسب ها: دورکاری ، دورکاری کارمندان ، ادارات
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