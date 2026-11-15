سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد حضور هواپیمای قطری در ایران گفت: این رفت‌وآمد‌ها انجام می‌شود و قرار نیست هر هواپیمایی که به ایران رفت‌وآمد می‌کند، به معنای آغاز روند مذاکراتی باشد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اظهار داشت: در چند روز اخیر، ایران ما شاهد برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای گمنام، آشنایان آسمان و غریبان خاک، بود. این تشییع برای ما ایرانیان یادآور فرهنگ این مردم است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که واقعاً نمی‌توان از آن گذشت، تحولاتی است که در غزه در حال وقوع است. رژیم صهیونیستی کارزار نسل‌کشی فلسطینیان را در زمستان نیز ادامه می‌دهد. وضعیت فاجعه‌بار در غزه، وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. همچنان در سراسر غزه، مردم فلسطین با انواع و اقسام جنایات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در کرانه باختری نیز شاهد ادامه حملات و انفجار منازل فلسطینیان و بازداشت‌های گسترده هستیم.

بقایی تأکید کرد: بیان مظلومیت فلسطین، فریاد زدن برای انسانیت است و کشورهای اسلامی در قبال اقدام عملی وظیفه دارند؛ مسئله فلسطین، مسئله انسانیت است.

گزارش‌دهی یک‌سویه آژانس به اعتبار این نهاد لطمه زده است

وی در رابطه با نحوه انتشار گزارش‌های آژانس اظهار داشت: آژانس دچار یک مشکل ساختاری است که گزارش‌های آن سر از رسانه‌های غربی درمی‌آورد. آژانس تحت تأثیر رویکردهای جانبدارانه برخی از مدیران خود و تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بر همان روش پیشین خود پافشاری می‌کند؛ یعنی گزارش‌دهی یک‌سویه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. این روند هم به اعتبار آژانس به‌عنوان نهاد صلاحیت‌دار بین‌المللی در خصوص موضوع هسته‌ای لطمه زده و هم مسئولیت آژانس را در پی خواهد داشت.

بهانه‌سازی درباره برنامه هسته‌ای ایران سودی برای آنها نداشته است

وی افزود: بهانه‌سازی برای تشدید فضا درباره برنامه هسته‌ای ایران سودی برای آنها نداشته است؛ چراکه در دوره‌های قبلی، گزارشی که ارائه دادند و قطعنامه‌ای که صادر کردند، منجر به طرح موضوع در شورای امنیت شد؛ در حالی که دو عضو شورای امنیت موافق این روند نیستند.

اعتراف آژانس به توقف فعالیت‌های خود در ایران پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای

بقایی تصریح کرد: نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد و حائز اهمیت است، این است که آژانس جزو معدود مواردی است که ظاهراً مجبور شده به این واقعیت اعتراف کند که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، وضعیت بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده و باعث شده فعالیت‌های آژانس در ایران متوقف شود. آژانس و شخص مدیرکل این واقعیت عریان را نادیده گرفتند.

تصمیم‌گیری درباره معاهده منع اشاعه در نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود

وی در مورد موضوع معاهده منع اشاعه نیز گفت: این موضوعی است که باید در نهادهای ذی‌ربط درباره آن تصمیم‌گیری شود. تا زمانی که عضو معاهده هستیم، به تعهدات مندرج در آن نیز پایبند هستیم.

این کشورهای منطقه هستند که باید پاسخگوی خسارات وارده به ایران باشند

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در خصوص مسئول شناختن ایران در حمله به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریافت غرامت از ایران، گفت: این ادعا را جدی نگیرید؛ چراکه خودشان می‌دانند چقدر بی‌مبنا و سبک است. این کشورها و دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس باید مراقب باشند زخم‌های کهنه را نیشتر نزنند. باید بدانند حمایت‌های همه‌جانبه کشورهای منطقه از رژیم صدام از یاد ایرانیان محو نشده است و آن پرونده‌ای باز است.

وی افزود: اکنون هیچ تردیدی نیست که چند صد میلیارد دلار از سوی برخی کشورهای منطقه به رژیم صدام کمک شد. کمک‌های تسلیحاتی و نظامی، اعزام نیرو و سرباز و همه این موارد مستند شده و مطالبه تاریخی ایرانیان است. در وضعیتی که این کشورها فعالانه در تجاوز نظامی علیه یک کشور همسایه مشارکت داشتند و فضا، آب و خاک خود را در اختیار متجاوزان علیه سرزمین ایران قرار دادند، چگونه می‌توانند صحبت از دریافت غرامت از ایران کنند؟ آسیب‌ها و خسارات وارده به ایران، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، منشأیی در اقدامات برخی کشورهای منطقه داشته است. کشورهایی که مستقیم و غیرمستقیم در تجاوز علیه ایران نقش داشتند، به‌عنوان همراه و همدست متجاوزان محسوب می‌شوند و شریک جنایاتی هستند که در ایران مرتکب شدند.

ایران مستندات مشارکت کشورهای منطقه در تجاوز نظامی را جمع‌آوری کرده است

وی ادامه داد: این ما هستیم که مطالبه غرامت داریم و همه مواردی را که کشورهای منطقه در کمک به آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش داشتند، مستندسازی کرده‌ایم. قطعاً با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. مسئولیت این کشورها محرز است. آن‌قدر این موضوع آشکار و روشن بوده که حتی اگر مقامات آمریکایی به آن اعتراف نمی‌کردند، برای ما روشن بود که موشک‌ها، پهپادها و هواپیماهایی که از پایگاه‌های این کشورها به پرواز درآمده‌اند و کمک‌های لجستیکی و پایگاه‌هایی که در این کشورها تخریب شده‌اند، نشانه‌ای از مشارکت آنهاست.

اقدامات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا ماهیت دفاعی داشته است

بقایی تأکید کرد: هیچ اقدامی از طرف ایران علیه حاکمیت ملی کشورهای همسایه نبوده است. اقدامات ایران مطلقاً ماهیت دفاعی داشته و پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا را هدف قرار داده است.

وی در مورد نشست سه‌جانبه روسیه، چین و آمریکا گفت: اینکه سه قدرت جهانی بخواهند در مورد یک قدرت جهانی دیگر گفت‌وگو کنند، امر عجیبی نیست. ما با روسیه و چین در تماس نزدیک هستیم. چین و روسیه شرکای راهبردی ما هستند و مواضع ما را به‌خوبی می‌دانند. آنها به‌خوبی آگاه هستند آنچه در منطقه ما در حال وقوع است، نتیجه ماجراجویی آمریکاست؛ لذا در هر تعاملی، از آمریکا خواستار پاسخ‌گویی خواهند بود. ما به‌صورت مستمر از طریق تماس‌های تلفنی و سفارتخانه‌ها با روسیه و چین رایزنی می‌کنیم.

بقایی در مورد عدم حضور آمریکا در جلسه حقوق بشر گفت: آمریکا هیچ باوری به شعارهایی که درباره حقوق بشر می‌داد، ندارد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد به کسی که شمشیر در دست دارد، از قانون صحبت نکنید. این اظهارات نشان‌دهنده اوج بی‌مسئولیتی دولتی است که ارزشی برای حقوق بین‌الملل قائل نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر، آمریکا از بسیاری از اسناد بین‌المللی خارج شده است. بخشی از این سیاست نیز در خصوص دیوان بین‌المللی کیفری در حال وقوع است. اصرار آمریکا بر مصون کردن رژیم صهیونیستی از هرگونه مؤاخذه به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، بخشی از این سیاست است.

وی در مورد حضور هواپیمای قطری در ایران گفت: قرار نیست من در مورد هر پروازی که انجام می‌شود، پاسخ بدهم. این رفت‌وآمدها انجام می‌شود و قرار نیست هر هواپیمایی که به ایران رفت‌وآمد می‌کند، به معنای آغاز روند مذاکراتی باشد. این رفت‌وآمدها را در چارچوب مذاکرات نبینید؛ کشور در حوزه‌های مختلف تعاملات دارد.

ایران از حق خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نمی‌کند

بقایی در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا در پیشنهادات خود طرحی برای وادار کردن ایران به چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای‌اش مطرح کرده است، گفت: سیاست اعلامی آمریکا از ابتدا این جهت‌گیری را داشته که ایران از حق خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای کوتاه بیاید. ایران طرفی نیست که از حق بنیادین، حاکمیتی و حقی که طبق معاهده منع اشاعه برای آن وجود دارد، بگذرد.

بقایی در مورد ادعاهای آمریکا درباره مذاکرات گفت: ما به دعواهای داخلی آنان کاری نداریم، ولی این واقعیت است که آمریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرده است. دیپلماسی ابزاری برای جلوگیری از تنش است، اما آمریکا از دیپلماسی برای کمین و شبیخون استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دنیا با سوءظن به ادعاهای دیپلماتیک آمریکا نگاه می‌کند؛ به‌ویژه ایران که تجربه سنگینی از تعامل با آمریکا دارد. ما حتماً موظفیم تجربه‌ها را مدنظر قرار دهیم.

ادعای دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی سخیف و بی‌اساس است

وی در مورد ادعاهای مطرح‌شده درباره دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی گفت: این به یک عادت تبدیل شده است که کشورهای اروپایی بدون احساس نیاز به ارائه مدرک و دلیل، اتهام‌زنی می‌کنند. این ادعاها سخیف است. این الگو در میان آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی رواج یافته است.

وی افزود: اتهام‌زنی بدون هیچ دلیل و مدرکی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد این ادعای دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی، برای فرار از قصورات خودشان مطرح شده است. وظیفه فرانسه بوده و هست که اگر ایرادی در سامانه‌های سرمایشی خود یافته، آن را برطرف کند.

بقایی ادامه داد: یک شرکت مستقر در رژیم صهیونیستی گفته بود که این سامانه‌ها مشکل دارند؛ طرفی که به عملیات‌های پرچم دروغین عادت دارد و در کشورهای اروپایی نیز چنین عملیات‌هایی مشتری دارد و به‌راحتی خریدار پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: این ادعاها هیچ وجاهتی ندارد و از فرانسه انتظار داریم که این مباحث را متوقف کند؛ چراکه مسئولیت بین‌المللی فرانسه را به دنبال دارد.