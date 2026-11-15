نمایندگان مجلس، به دولت اجازه دادند ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را بدون کاهش مجموع ساعات کار، در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

جوان آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه)، با اصلاح تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در تبصره اصلاحی ۳ ماده ۸۷ خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است؛ «ایام کاری دستگاه‌های اجرایی شش روز در هفته است، دولت مجاز است ایام کاری تمامی دستگاه اجرایی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد خدمات رسانی از قبیل بانک ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه ها، شرایط محیط کار، میزان بهره وری در سطوح ملی استانی و صرفه جویی در انرژی بدون تقلیل ساعات کاری در ۵ روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف ۳ ماه است تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»