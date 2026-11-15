کد خبر: 1390530
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
سیاست » اخبار کلی

قالیباف: اصلاح ساختار وزارت اطلاعات با همکاری دولت و مجلس انجام می‌شود

ی رئیس مجلس گفت: آمادگی داریم نظرات و پیشنهادهای مسئولان و کارکنان وزارت اطلاعات را به‌صورت دقیق بشنویم تا اصلاحات ساختاری مورد نظر با دقت و توجه کافی دنبال شود.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) مجلس، پس از موافقت نمایندگان با درخواست یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، از تلاش‌ها و خدمات نیروهای این وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: از طرف خودم و همه نمایندگان مجلس، به عزیزان، رزمندگان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات خداقوت و خسته‌نباشید می‌گویم. این عزیزان در دو جنگ گذشته انصافاً عملکرد درخشانی داشتند.

وی با اشاره به نقش مستمر نیروهای وزارت اطلاعات در تأمین امنیت داخلی کشور افزود: باید توجه داشت که فعالیت این نیروها تنها به دوران جنگ محدود نمی‌شود و در فاصله میان دو جنگ نیز همواره در حال تلاش و انجام مأموریت هستند؛ چراکه بخش مهمی از مسئولیت تأمین امنیت داخلی کشور بر عهده این مجموعه است و کارکنان آن در این مسیر متحمل زحمات فراوانی می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبدیل درخواست بررسی دوفوریتی این طرح به یک‌فوریتی اظهار کرد: با این تصمیم، فرصت مناسبی فراهم شده است تا مسئولان وزارت اطلاعات و نمایندگان بدنه این وزارتخانه بتوانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در جریان بررسی کارشناسی طرح در کمیسیون مربوطه مطرح کنند.

قالیباف ادامه داد: بنده، اعضای کمیسیون و هیئت‌رئیسه مجلس آمادگی داریم نظرات و پیشنهادهای مسئولان و کارکنان این وزارتخانه را به‌صورت دقیق بشنویم تا اصلاحات ساختاری مورد نظر با دقت و توجه کافی دنبال شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از این اصلاحات، افزایش پویایی وزارت اطلاعات است، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد در کنار ارتقای پویایی این وزارتخانه، تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا را نیز در شرایط حساس کشور به پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دولت و مجلس برای ارائه این طرح گفت: پیش از ارائه طرح، هماهنگی‌هایی با دولت محترم انجام شده و گفت‌وگوهای مفصلی نیز با رئیس‌جمهور در این زمینه داشته‌ایم. علاوه بر این، جلسه‌ای مفصل با معاونت پارلمانی دولت برگزار شده است.

قالیباف ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری دولت و مجلس، زمینه برای بهبود شرایط و ترسیم آینده‌ای بهتر برای کارکنان و مجموعه وزارت اطلاعات فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات بیش از هشت ماه است که وزیر ندارد، بر ضرورت تعیین هرچه سریع‌تر وزیر این وزارتخانه تأکید کرد و گفت: فرصت زمانی ما کوتاه است و همان‌طور که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز اشاره کردند، لازم است وزارت اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن وزیر داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از تلاش‌های کریمی، سرپرست وزارت اطلاعات، در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از برادر عزیزم آقای کریمی که طی هشت ماه گذشته مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته و با شجاعت و تلاش امور را پیگیری کرده‌اند، تشکر کنم.

قالیباف ابراز امیدواری کرد روند تعیین وزیر اطلاعات با سرعت طی شود و مجلس و دولت بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت بیشترین دقت، وزیر جدید این وزارتخانه را انتخاب کنند.

برچسب ها: قالیباف ، مجلس ، وزارت اطلاعات
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