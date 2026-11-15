اقدام انسان دوستانه یمن در آزادسازی ۶۰۰ اسیر دشمن

کمیته ملی امور اسرای یمن از آزادی ۶۰۰ اسیر وابسته به نیروهای دشمن به صورت یکجانبه خبر داد.

جوان آنلاین: کمیته ملی امور اسرای یمن در جریان یک کنفرانس خبری از آزادی ۶۰۰ اسیر به صورت یکجانبه با همکاری صلیب سرخ جهانی خبر داد.

عبدالقادر المرتضی رئیس این کمیته اعلام کرد که این بزرگترین عملیات یک جانبه عفو و آزادی اسرا در تاریخ درگیری ها به شمار می رود. ۲۶۱۲ اسیر در نوبت های قبلی و به صورت یکجانبه آزاد شده اند.

وی گفت: ما به موضوع اسرا به چشم انتقام جویی نگاه نمی کنیم بلکه نگاه انسانی داریم. این در حالی است که شاهد شکنجه در زندان های طرف مقابل هستیم. طرف مقابل هیچ اقدام بشردوستانه ای در خصوص آزادی اسرا انجام نداده است.

المرتضی تصریح کرد: ما آماده اجرای توافقات مربوط به اسرا هستیم و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که عربستان سعودی به طرف مقابل و سازمان ملل دستور داده پیشبرد روند آزادی اسرا را متوقف کنند.