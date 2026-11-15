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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

کرملین: مذاکره‌کنندگان اروپایی هنوز با روسیه تماس نگرفته‌اند

ق سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد با وجود رایزنی‌ها درباره مشارکت اروپا در مذاکرات صلح اوکراین، تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان نمایندگان اروپا و مسکو برقرار نشده است.

جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در مصاحبه با تاس اعلام کرد مذاکره‌کنندگان اروپایی تاکنون هیچ تماس مستقیمی با مسکو برقرار نکرده‌اند.

وی افزود: مذاکره‌کنندگان اروپایی هنوز با طرف روسی تماس نگرفته‌اند و تاکنون گفت‌وگوی مشخصی در این زمینه انجام نشده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع حضور نمایندگان اروپا در دورهای بعدی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین، به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک اخیر تبدیل شده است.

پس از برگزاری مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵)، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیس‌جمهور آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در دوبلین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کردند.

جرد کوشنر پس از این رایزنی‌ها اعلام کرد دو طرف با گسترش دور بعدی مذاکرات و مشارکت شرکای اروپایی موافقت کرده‌اند. با این حال، کرملین تأکید کرده است که هنوز درباره شکل و چارچوب حضور اروپا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

پسکوف ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) اعلام کرده بود مسکو ابتدا باید از نیت واقعی کشورهای اروپایی و آمادگی آنها برای کمک به روند صلح اطمینان حاصل کند تا بتوان درباره برگزاری مذاکرات با قالبی گسترده‌تر تصمیم گرفت. وی همچنین گفته بود روسیه با برقراری نوعی ارتباط مقدماتی با اروپا مخالفتی ندارد، اما تاکنون گفت‌وگوی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

سخنگوی کرملین ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) نیز تأکید کرد مسکو قصد ندارد برای ترکیب هیأت مذاکره‌کننده اروپایی شرط تعیین کند و چنین رویکردی را نادرست دانست.

در همین حال، مقام‌های اروپایی درباره تعیین نماینده‌ای برای حضور در مذاکرات با روسیه رایزنی کرده‌اند. آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، ۱۳ نوامبر اعلام کرد رهبران اروپایی درباره چارچوبی برای نمایندگی اروپا به توافق رسیده‌اند که بر اساس آن، اتحادیه اروپا و پنج کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و لهستان در این روند مشارکت خواهند داشت.

با این وجود، هنوز تماس مستقیم و رسمی میان نمایندگان اروپایی و مسکو برای آغاز مذاکرات مورد اشاره کرملین برقرار نشده است.

مذاکرات ابوظبی در نوامبر ۲۰۲۶ نخستین دور گفت‌وگوهای سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا پس از وقفه‌ای حدوداً ۹ ماهه بود. در حاشیه این مذاکرات، نمایندگان انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو و اتحادیه اروپا نیز با هیأت اوکراینی و مقام‌های آمریکایی رایزنی‌های جداگانه‌ای انجام دادند، اما هیأت روسی با نمایندگان اروپایی دیدار نکرد.

یکی از اختلاف‌های اصلی طرف‌ها، علاوه بر مسائل سرزمینی و تضمین‌های امنیتی اوکراین، چگونگی مشارکت اروپا و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی گسترده‌تر در قاره اروپاست.

برچسب ها: کرملین ، روسیه ، اوکراین
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