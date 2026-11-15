اعتراضات نسل زد در برلین به بازداشت معترضان انجامید

پلیس آلمان اعلام کرد در جریان تظاهرات جوانان در برلین علیه خدمت سربازی اجباری و کاهش بودجه آموزش و خدمات اجتماعی، ۲۲ نفر را بازداشت کرده است.

جوان آنلاین: پلیس آلمان اعلام کرد در جریان تظاهرات روز شنبه در برلین، ۲۲ نفر بازداشت شدند.

این تظاهرات با فراخوان ابتکار «نسل زد تصمیم می‌گیرد» در منطقه شارلوتنبورگ برلین برگزار شد و در اوج حضور معترضان، حدود ‌هزار و ۲۰۰ نفر در آن شرکت داشتند.

پلیس اعلام کرد استفاده برخی معترضان از مواد آتش‌زا و مواد محترقه از جمله دلایل بازداشت‌ها بوده است. همچنین در جریان این تجمع ۱۳ پرونده قضایی به اتهام‌هایی از جمله اخلال در نظم عمومی، حمله به مأموران، مقاومت در برابر نیروهای پلیس و نقض مقررات مربوط به مواد منفجره تشکیل شد.

بر اساس اعلام پلیس، دو مأمور نیز در جریان این رویداد زخمی شدند و حدود ۷۰۰ نیروی پلیس برای تأمین امنیت و کنترل تظاهرات در محل حضور داشتند.

تجمع از حدود ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در میدان ساوینی آغاز شد و معترضان از مسیر خیابان کورفورستندام به سمت ایستگاه قطار شهری هالِنزه حرکت کردند.

معترضان در این تجمع به وضعیت نامناسب مدارس، برنامه‌های مربوط به خدمت سربازی اجباری و کاهش بودجه دانشگاه‌ها و خدمات اجتماعی اعتراض کردند.

این تظاهرات در ادامه اعتراضات جنبش «نسل زد تصمیم می‌گیرد» برگزار شد که خواستار افزایش بودجه آموزش، تقویت سیاست‌های حفاظت از محیط زیست و اتخاذ تدابیری برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی است.

این جنبش پیش‌تر در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵) نیز در برلین و چند شهر دیگر آلمان تجمع‌هایی برگزار کرده بود. در آن روز حدود پنج‌هزار نفر در تجمعی در نزدیکی دروازه براندنبورگ شرکت کردند. پس از پایان تجمع اصلی، اعتراض دیگری در منطقه میته شکل گرفت که با پرتاب سنگ و بطری و استفاده از مواد محترقه همراه شد و پلیس در جریان آن ۵۶ نفر را بازداشت کرد.

برگزارکنندگان همچنین برای ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵) فراخوان اعتصاب و تظاهرات سراسری جوانان در چندین کشور اروپایی صادر کرده‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند حدود ۱۵ هزار نفر در برلین در این اعتراضات شرکت کنند.