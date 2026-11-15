کد خبر: 1390521
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
سیاست » اخبار کلی

عزیزی: وزارت اطلاعات باید به یک سازمان کاملاً تخصصی تبدیل شود

ظ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت تخصصی‌سازی ساختارهای امنیتی کشور افزود: یکی از اهداف اصلی تهیه این طرح، تبدیل وزارت اطلاعات به سازمانی کاملاً تخصصی است.

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح دلایل تدوین طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات اظهار کرد: متناسب‌سازی قدرت و توانمندی دستگاه‌های امنیتی با تهدیدات پیش‌رو، ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، سازمان‌های امنیتی کشور باید متناسب با نوع و سطح تهدیدات توسعه پیدا کنند و برخی قوانین نیز نباید به مانعی در مسیر افزایش کارآمدی آنها تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تخصصی‌سازی ساختارهای امنیتی کشور افزود: یکی از اهداف اصلی تهیه این طرح، تبدیل وزارت اطلاعات به سازمانی کاملاً تخصصی است تا فعالیت‌ها و مأموریت‌های آن بر مبنای تخصص و تجربه کارشناسی پیش برود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت برخورداری مدیران ارشد این وزارتخانه از تجربه و دانش تخصصی تصریح کرد: شایسته نیست افرادی که فاقد تجربه و تخصص کافی هستند، در رأس این وزارتخانه قرار بگیرند. این در حالی است که در برخی دوره‌های گذشته، افرادی مسئولیت هدایت این وزارتخانه را برعهده داشتند که از تجربه و تخصص لازم برخوردار نبودند. 

برچسب ها: عزیزی ، ابراهیم عزیزی ، وزارت اطلاعات
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