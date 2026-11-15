یک تحلیلگر یمنی با اشاره به سردرگمی ریاض در جنگ یمن و مخالفت عربستان با هرگونه تلاش میانجی‌گری گفت: ریاض با جنگ علیه یمن، برنامه‌های اسرائیل و آمریکا را اجرا می‌کند.

جوان آنلاین: «عبدالولی البخیتی» به شبکه العهد عراق گفت: عربستان سعودی بدون برنامه مشخصی عمل می‌کند و نمی‌داند از جنگ یمن چه می‌خواهد.

این تحلیلگر یمنی با تاکید بر اینکه ریاض با جنگ علیه یمن، برنامه‌های اسرائیل و آمریکا را در یمن اجرا می‌کند، گفت: عربستان سعودی فرصتی برای میانجی‌گری در زمینه توقف درگیری در یمن فراهم نکرده است.

وی ادامه داد: هواپیماهای حامل سربازان سودانی برای کمک به جنگ سعودی در یمن فرود آمده‌اند. عربستان سعودی در مسیر جلب حمایت و پشتیبانی منطقه‌ای از جنگ علیه یمن به هر دری زده و هر راهی را در پیش گرفته است.

البخیتی تاکید کرد: اسرائیل به خوبی از خطر نیروهای انصارالله آگاه است و بارها آن را هدف قرار داده است. این رژیم اشغالگر در جنگ یمن به عربستان سعودی کمک‌های نظامی، دفاعی و آموزشی می‌دهد.

این تحلیلگر یمنی در ادامه با اشاره به پیشروی‌های برق‌آسای نیروهای مسلح یمن بیان کرد: نیروهای مسلح یمن در حال پیشروی به سمت عدن، دژ و مقر عملیات نظامی عربستان سعودی، هستند.

همزمان با تشدید حملات هوایی عربستان به مناطق مسکونی در یمن، نیروهای مسلح یمن ضمن مقابله به مثل، در جبهه‌های یمن نیز در برابر عناصر وابسته به سعودی پیشروی‌های خیره کننده ای داشته اند.