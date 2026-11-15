کد خبر: 1390519
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: مقاومت همچنان قوی و استوار است/ ایران برگه‌های قدرت زیادی دارد

ق یکی از نمایندگان پارلمان لبنان ضمن تشریح دلایل هجمه‌ها علیه مقاومت گفت: هر کس تصور می‌کند فشارها و اقدامات علیه مقاومت و پایگاه اجتماعی و حامیانش کارساز است، سخت در اشتباه است، زیرا مقاومت همچنان با قدرت ایستاده است.

جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن» گفت: مقاومت از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ با پانزده یا شانزده ماه جنگ و رویارویی مواجه بوده است و در حال حاضر نیز این جنگ‌ها متوقف نشده و هدف اساسی آن غلبه بر حزب الله و مقاومت است.

وی افزود: هدف قرار دادن مقاومت به سبب نقش آن در مقابله با عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی و اشغالگری آن است. دشمن با وجود ترور ، به شهادت رساندن رهبران و رزمندگان مقاومت، زنان و کودکان و نیز ویرانی منازل و اشغال سرزمین ما، همچنان در غلبه بر مقاومت ناتوان مانده است.

نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: صدور بیانیه ها و مواضع بین المللی و عربی درباره مقاومت بیانگر نقش مهم آن در معادلات سیاسی است.

الحاج حسن همچینن با اشاره به فشارهای وارده به لبنان و مقاومت در سطوح سیاسی، رسانه ای، امنیتی و دیپلماتیک، در مورد تاثیرپذیری از کارزارهای رسانه‌ای علیه مقاومت هشدار داد.

وی گفت: مقاومت مصمم تر از همیشه است، اقدامات زیادی انجام داده و به این روند نیز ادامه خواهد داد. هر آنکه تصور می‌کند فشارها و اقدامات علیه مقاومت و پایگاه اجتماعی و حامیانش کارساز است، سخت در اشتباه است.

الحاج حسن گفت: در حالی که برخی احزاب لبنانی با آمریکا همسو شده‌اند، مقاومت به اتحاد خود با جمهوری اسلامی ایران می‌بالد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: یکی از اهرم‌های قدرت ایران سیطره بر تنگه هرمز و تاثیرگذاری بر قیمت نفت و مشتقات آن و در نتیجه تبعات آن بر اقتصاد آمریکا و جهان است. استفاده از این اهرم برای مقابله با متجاوزان، حق ایران است.

الحاج حسن تاکید کرد: ایران برگه‌های قدرت دیگری نیز دارد از جمله توانمندی فنی که ایران را قادر به ضربه زدن به پایگاههای آمریکایی در منطقه کرده است. توانایی های ایران بیش از آن چیزی است که تاکنون آشکار شده است. اتحاد با ایران مایه افتخار مقاومت است.

وی یادآور شد: مقاومت دهه‌ها با دشمن اسرائیلی جنگیده و پیروزی‌های خود را به همه لبنانی‌ها تقدیم کرده است و به اخلاق و اصولی پایبند است که از امام علی(ع) آموخته و کسانی مانند امام خمینی (ره)، شهید امام علی خامنه ای و شهید سید حسن نصرالله پرچمدار این اصول بودند، بنابراین مقاومت باوجود همه چالش‌ها به اصول خود وفادار است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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