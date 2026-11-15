کد خبر: 1390518
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی دستاوردی نداشته است

ق یکی از نمایندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن بی سرانجام دانستن « توافق چارچوب میان دولت و رژیم صهیونیستی گفت: دشمن صهیونیستی به تعهدات خود در قبال آتش‌بس و پایان حملات به مناطق جنوبی کشور، پایبند نیست.

جوان آنلاین: «حسن عزالدین»، با انتقاد از رویکرد مقامات لبنانی گفت که دولتمردان از اولویت های ملی دور شده و در راستای منافع کشور حرکت نمی‌کنند.

عزالدین تصریح کرد: دولت، به سمت گزینه هایی حرکت کرده است که به نفع دشمن است، از مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب گرفته تا جرم انگاری مقاومت زیر فشار آمریکا و دیکته‌های اسرائیل.

وی ادامه داد: امید ما همچنان به جمهوری اسلامی ایران است زیرا لبنان بندی مهم در مذاکره بین ایران و آمریکا است.

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، مذاکرات موسوم به چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی را زیر سئوال برد و گفت: مذاکراتی که لبنان وارد آن شده است دستاوردی برای کشور به ارمغان نیاورده است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تا کنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

برچسب ها: پارلمان لبنان ، لبنان ، جنگ لبنان
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