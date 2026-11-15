کد خبر: 1390517
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
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فهرست اکثریت پارلمان صربستان: تجارت تسلیحاتی با اسرائیل را متوقف می‌کنیم

ی فهرست دانشجویان که نماینده اکثریت در پارلمان صربستان است، اعلام کرد برنامه اصلی آن پایان دادن به تجارت تسلیحاتی با رژیم اسرائیل و توقف تولید پهپاد برای این رژیم در صربستان است.

جوان آنلاین: «فیلیپ اوبوویچ» یکی از نمایندگان برجسته جنبش دانشجویی پیروز در انتخابات پارلمانی صربستان موسوم به «فهرست دانشجویان» در گفت وگو با یک روزنامه‌نگار انگلیسی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دولت آینده صربستان در قبال روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: آنچه در غزه می‌گذرد لکه ننگی بر دامان بشریت و واقعا غم‌انگیز است.

وی افزود: برنامه ما این است که تجارت تسلیحاتی با (رژیم) اسرائیل را متوقف کنیم.

اوبوویچ همچنین با انتقاد از روابط نزدیک الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سابق صربستان با رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که ایجاد یک کارخانه پهپادسازی مرتبط با این رژیم در صربستان، غیرقابل قبول است و این پروژه باید متوقف شود.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، اظهارات اوبوویچ در حالی مطرح می‌شود که صربستان، پس از پیروزی «فهرست دانشجویان» در انتخابات پارلمانی زودهنگامِ ۲۵ اکتبر (سوم آبان)، خود را برای یک گذار سیاسی آماده می‌کند.

برنامه سیاست خارجی این جنبش که به‌تازگی رونمایی شده، اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و متعهد به افزایش کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان شده است.

به گزارش ایرنا، جنبش دانشجویی صربستان که در پی فاجعه مرگبار فروریختن سایبان بتنی ایستگاه راه‌آهن شهر «نووی‌ساد» در نوامبر ۲۰۲۴ و کشته شدن ۱۶ نفر شکل گرفت، با شعار «دانشجویان پیروز می‌شوند» و معرفی ۲۵۰ نامزد در قالب «فهرست دانشجویان»، رسما به عنوان اصلی‌ترین رقیب سیاسی ووچیچ وارد میدان انتخابات پارلمانی صربستان شد.

این جنبش اعتراضی دو ساله که علت فاجعه نووی‌ساد را فساد ساختاری و سهل‌انگاری مقامات دولتی می‌دانست، توانست با یکپارچه کردن بخش بزرگی از اپوزیسیون، فضای انتخابات را به یک رقابت تنگاتنگ و دوقطبی تبدیل کند و اکثریت نسبی کرسی‌های پارلمان صربستان را به دست آورد.

برچسب ها: اسرائیل ، تسلیحات ، صربستان
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