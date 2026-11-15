\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d (\u06cc\u0645\u0646) \u0628\u0627 \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d (\u06cc\u0645\u0646) \u0628\u0627 \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0648\u0627\u060c \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0