عقب نشینی و فرار نیروهای وابسته به عربستان به سوی عدن

منابع خبری گزارش دادند که عربستان سعودی به نیروهای وابسته به خود اجازه عقب نشینی به سوی عدن را داده است.

جوان آنلاین: نیروهای وابسته به عربستان عقب نشینی گسترده‌ای را از جبهه‌های ساحلی ذوباب و السقیا به سوی منطقه خورعمیره آغاز کرده‌اند.

همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن به سوی خط ساحلی، خطوط و استحکامات دفاعی نیروهای وابسته به عربستان در منطقه خرز شاهد فروپاشی کامل است.

منابع میدانی اعلام کردند که نیروهای مستقر در مناطق ذوباب، رأس العاره و السقیا از چند ساعت گذشته عقب نشینی خود را آغاز کرده‌اند و کامیون‌های بزرگی برای عقب نشینی سریع آنها به منطقه ارسال شده است.

همزمان با پیشروی سریع نیروهای مسلح یمن در جبهه خرز در المضاربه در استان لحج، نگرانی نیروهای وابسته به عربستان در کهبوب و باب المندب از رسیدن این نیروها به جاده ساحلی و قطع خطوط تدارکاتی این جبهه‌ها افزایش یافته است.