کد خبر: 1390513
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

سیاستمدار جمهوری‌خواه: پایان امپراتوری ایالات متحده حتمی است

ق «ران پال» سیاستمدار جمهوری‌خواه و نماینده پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی با اشاره به بحران بدهی‌های این کشور، تاکید کرد که آمریکا ورشکسته است و پایان امپراتوری و سلطه آن در جهان حتمی است.

جوان آنلاین: پال در جریان یک مصاحبه گفت: آمریکا ورشکسته است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بدهی ۴۰ تریلیون دلاری دولت آمریکا در چند سال آینده به ۸۰ تریلیون دلار می‌رسد مگر اینکه متوقفش کنند، اما این کار شدنی نیست و به ورشکستگی آمریکا منجر خواهد شد.

این نماینده پیشین مجلس نمایندگان آمریکا همچنین با بیان اینکه شما نمی‌توانید به اداره یک امپراتوری ادامه دهید و همزمان دروغ بگوئید، تقلب کنید و دزدی کنید، تاکید کرد: این روند ادامه خواهد یافت و پایان حتمی آن فرا خواهد رسید؛ همان‌طور که همه امپراتوری‌ها با هزینه‌های بیش از حد، ورشکستگی و فروپاشی اخلاقی به پایان می‌رسند.

وی با اشاره به اینکه فروپاشی سیستم مالی و پولی، عامل اصلی پایان امپراتوری‌هاست، تصریح کرد: ما دقیقا می‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد اما دقیقا نمی‌دانیم چه زمانی رخ می‌دهد.

پال در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست که ما به دولت‌هایمان اجازه می‌دهیم دروغ بگویند، تقلب و دزدی کنند.

به گزارش ایرنا، «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز و تحلیلگر برجسته آمریکایی پیش‌تر در اظهاراتی جدید سیاست‌های ترامپ در داخل آمریکا و جهان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته بود: ایالات متحده زیربنای نظام بین‌الملل را به سخره گرفته و آمریکا در حال فروپاشی درونی است.

مرشایمر در اظهاراتی ویدئویی در یوتیوب گفت: ما شاهد فروپاشی امپراتوری آمریکا هستیم اما نه از خارج بلکه از درون. این فروپاشی متاثر از ملغمه نامتجانسی از تکبر امپراتوری و ناکارآمدی دیپلماتیک است.

این اندیشمند آمریکایی افزود: ایالات متحده آمریکا در حال حاضر درگیر سیاست خارجی است که فقط می‌توان آن را تلاشی سراسیمه برای اعمال دوباره سلطه بر دنیایی توصیف کرد که به سرعت از کنترلش خارج می‌شود.

مرشایمر تصریح کرد: ما در حال تماشای سناریویی هستیم که در آن آمریکا فعالانه در حال بیگانه شدن با مهمترین متحدان اروپایی خود است و همزمان با آن درگیر اقدامات نظامی در نیمکره خود می‌شود. این اقدامات ناقض قوانین بین‌المللی است.

برچسب ها: جمهوری خواه ، امریکا ، اقتصاد امریکا
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