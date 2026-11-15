کد خبر: 1390512
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب الله: آمریکا دیگر ابرقدرت نیست

ی رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان در اظهاراتی تاکید کرد: آنچه در لبنان، فلسطین و ایران اتفاق افتاد به واشنگتن ثابت کرد که آمریکا دیگر ابرقدرت نیست.

جوان آنلاین: سید ابراهیم امین السید گفت: آنچه در لبنان، فلسطین و ایران انجام شد بر مسیر حرکت ملت‌ها در جهان، روابط میان کشورها و نبرد موجود در صحنه بین الملل تاثیر گذاشت.

وی اضافه کرد: جنایت‌های وحشتناک آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین، ایران، لبنان و یمن جنایتکاران را نابود خواهد کرد.

امین السید گفت: همه جنایت‌ها و جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام داد، برای تامین امنیت و ثبات خود بود اما به این نتیجه دست نیافت.

وی تصریح کرد: دونالد ترامپ در تلاش بود تا عظمت آمریکا را بازیابد اما در این مسیر شکست سختی خورد زیرا انتخابات آمریکا یک تحول بزرگ برخلاف منافع آمریکا بود و ترامپ اعتراف کرد که این انتخابات یک گام بزرگ به عقب بود.

رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: به تازگی تحولات بزرگی اتفاق افتاد به طوری که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا انتخاباتی بر اساس قاعده مخالفت با حمله به ایران و موافقت با حمله به ایران برگزار شد و برای نخستین بار شاهد موضعگیری برخی کشورهای اروپایی برضد رژیم صهیونیستی بودیم.

امین السید افزود: آنچه در انتظار لبنان و منطقه است یک پیروزی بزرگ است و آنچه ایران انجام داد، باز طراحی نقشه منطقه بر اساس این واقعیت بود که کشوری وجود دارد که توانست با آمریکا مقابله و به واشنگتن اعلام کند که آمریکا دیگر ابرقدرت نیست.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم که ادامه جنگ در یمن به سود هیچ طرفی نیست و دستاورد داخلی و خارجی ندارد و ملت بزرگ و مجاهد یمن هزینه سنگینی را در مقابله با رژیم صهیونیستی و در همبستگی با ملت فلسطین پرداخت کرده است.

امین السید بیان کرد: به مسئولان عربستان اعلام می‌کنیم که سود شما از پذیرفتن خواسته‌های ملت یمن بسیار بیشتر از دشمنی با این ملت و ویران کردن این کشور است.

رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: در لبنان برخی طرف‌ها به طور مداوم از انحصار سلاح سخن می‌گویند و منظور آنها از این سخن، خلع سلاح مقاومت است و ما از مطرح شدن این موضوع در سایه وجود تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی و در راستای منافع این رژیم تعجب می‌کنیم.

امین السید تصریح کرد: هدف از این درخواست، تسلیم شدن در مقابل رژیم صهیونیستی است و ارتباطی با منافع ملی ندارد در حالی که اگر هدف از طرح مساله خلع سلاح، منافع ملی باشد این موضوع قابل گفت وگو و بررسی است.

برچسب ها: حزب الله ، حزب الله لبنان ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

شما معجزه می‌بینید!

‌میناب مقتدر و مظلوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار