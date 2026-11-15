حزب الله: آمریکا دیگر ابرقدرت نیست

رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان در اظهاراتی تاکید کرد: آنچه در لبنان، فلسطین و ایران اتفاق افتاد به واشنگتن ثابت کرد که آمریکا دیگر ابرقدرت نیست.

جوان آنلاین: سید ابراهیم امین السید گفت: آنچه در لبنان، فلسطین و ایران انجام شد بر مسیر حرکت ملت‌ها در جهان، روابط میان کشورها و نبرد موجود در صحنه بین الملل تاثیر گذاشت.

وی اضافه کرد: جنایت‌های وحشتناک آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین، ایران، لبنان و یمن جنایتکاران را نابود خواهد کرد.

امین السید گفت: همه جنایت‌ها و جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام داد، برای تامین امنیت و ثبات خود بود اما به این نتیجه دست نیافت.

وی تصریح کرد: دونالد ترامپ در تلاش بود تا عظمت آمریکا را بازیابد اما در این مسیر شکست سختی خورد زیرا انتخابات آمریکا یک تحول بزرگ برخلاف منافع آمریکا بود و ترامپ اعتراف کرد که این انتخابات یک گام بزرگ به عقب بود.

رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: به تازگی تحولات بزرگی اتفاق افتاد به طوری که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا انتخاباتی بر اساس قاعده مخالفت با حمله به ایران و موافقت با حمله به ایران برگزار شد و برای نخستین بار شاهد موضعگیری برخی کشورهای اروپایی برضد رژیم صهیونیستی بودیم.

امین السید افزود: آنچه در انتظار لبنان و منطقه است یک پیروزی بزرگ است و آنچه ایران انجام داد، باز طراحی نقشه منطقه بر اساس این واقعیت بود که کشوری وجود دارد که توانست با آمریکا مقابله و به واشنگتن اعلام کند که آمریکا دیگر ابرقدرت نیست.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم که ادامه جنگ در یمن به سود هیچ طرفی نیست و دستاورد داخلی و خارجی ندارد و ملت بزرگ و مجاهد یمن هزینه سنگینی را در مقابله با رژیم صهیونیستی و در همبستگی با ملت فلسطین پرداخت کرده است.

امین السید بیان کرد: به مسئولان عربستان اعلام می‌کنیم که سود شما از پذیرفتن خواسته‌های ملت یمن بسیار بیشتر از دشمنی با این ملت و ویران کردن این کشور است.

رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: در لبنان برخی طرف‌ها به طور مداوم از انحصار سلاح سخن می‌گویند و منظور آنها از این سخن، خلع سلاح مقاومت است و ما از مطرح شدن این موضوع در سایه وجود تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی و در راستای منافع این رژیم تعجب می‌کنیم.

امین السید تصریح کرد: هدف از این درخواست، تسلیم شدن در مقابل رژیم صهیونیستی است و ارتباطی با منافع ملی ندارد در حالی که اگر هدف از طرح مساله خلع سلاح، منافع ملی باشد این موضوع قابل گفت وگو و بررسی است.